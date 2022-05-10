«Нам это ещё дополнительная мотивация улыбаться». Литовские блогеры совершают пресс-тур по Беларуси

Новости Беларуси. Жители Евросоюза вынуждены платить за санкции против Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сложное экономическое положение в Литве пожаловался один из блогеров этой страны. Напомним, в эти дни представители литовских медиа совершают пресс-тур по Беларуси.

10 мая они побывали на крупнейшей в мире площадке по выпуску самосвалов, где ознакомились в том числе с последними инновационными разработками. Это перспективные направления в производстве карьерной техники: самосвалы на аккумуляторных батареях, дизель-троллейвозы. Гостям показали и успешные образцы импортозамещения, к примеру аэродромный тягач для буксировки самых тяжелых воздушных судов.

Маркетологи поделились секретами работы с клиентами. Для партии, которая отправилась в Австралию, в моделях сделали дополнительную ступеньку. Ведь экипажи преимущественно женские. Постоянное развитие и грамотная реакция на запросы рынка – несомненные преимущества, которые помогают предприятию развиваться, несмотря на санкции.

Казимирас Юрайтис, заместитель руководителя «Форума добрососедства», блогер (Литва):

Что особо занимательно в этом деле, что этот проект возможен только если государственный. И по капитальным вложениям, и по инфраструктуре. И нам это еще дополнительная мотивация улыбаться, как чуду, и смотреть. Потому что в нашем строе сейчас тяжело даже представить, что можно такое сделать, в Литве, например. Литва всего в четыре раза меньше Беларуси. И в этом угле если смотреть, особенно интересно, что можно достигать, к чему стремиться, на будущее смотря. Занимательный проект. Чудо есть чудо.