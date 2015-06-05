Житель Китая расплатился за автомобиль четырьмя тоннами монет

Новости Китая. 1320 упаковок с монетами общим весом четыре тонны к автосалону подвезли на грузовике. Житель китайского города Шэньян по фамилии Ган приобрел машину стоимостью 660 тысяч юаней ( около 106 тысяч долларов), расплатившись с местным автосалоном мелочью.

Все монеты были аккуратно рассортированы в свертках.

Деньги от грузовика до магазина переносили десять человек. Монеты складывали в гору у стены.