Житель Китая расплатился за автомобиль четырьмя тоннами монет
Новости Китая. 1320 упаковок с монетами общим весом четыре тонны к автосалону подвезли на грузовике. Житель китайского города Шэньян по фамилии Ган приобрел машину стоимостью 660 тысяч юаней ( около 106 тысяч долларов), расплатившись с местным автосалоном мелочью.
Все монеты были аккуратно рассортированы в свертках.
Деньги от грузовика до магазина переносили десять человек. Монеты складывали в гору у стены.
Ган пояснил, что работает на бензоколонке и на автомобиль откладывал чаевые, которые оставляли ему водители. Известно, что часть суммы (около 3200 долларов) мужчина заплатил банкнотами.
По словам мужчины, ему надоело регулярно ходить в банк и менять монеты на бумажные деньги.
Через сколько лет Ган смог накопить на авто, не уточняется. Марку приобретенного автомобиля не называют.
Напомним, похожий случай произошел в китайском Чженчжоу минувшей весной. Женщина заплатила за BMW 100 кг денег.
Деньги поместились в пять 20-килограммовых коробок, а общая масса первоначального взноса за машину составила более 100 килограммов.
Женщина объяснила, что занимается торговлей продуктами, а её клиенты расплачиваются исключительно мелкими купюрами. Также уточняется, что оставшуюся часть суммы (примерно миллион юаней) китаянка оплатила банковской картой. Подробнее здесь.