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Женщина заплатила за BMW 100 кг денег – продавцы пересчитывали валюту около 6 часов

26 апреля 2015 14:57
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Новости Китая. Банкноты пересчитывали двадцать сотрудников салона с 9.30 до 15.30. Случай имел место в китайском Чженчжоу.

Женщина заплатила за BMW 100 кг денег – продавцы пересчитывали валюту около 6 часов -1

Женщина, имя которой не называется, заплатила 100 тысяч юаней за новый BMW 730Li банкнотами по одному юаню.

Деньги поместились в пять 20-килограммовых коробок, а общая масса первоначального взноса за машину составила более 100 килограммов.

Женщина объяснила, что занимается торговлей продуктами, а её клиенты расплачиваются исключительно мелкими купюрами. Также уточняется, что оставшуюся часть суммы (примерно миллион юаней) китаянка оплатила банковской картой.

Владелица BMW 730Li:
Я читала о людях, которые покупали автомобили и расплачивались мелочью. Но я и подумать не могла, что подобное произойдет со мной.

Женщина заплатила за BMW 100 кг денег – продавцы пересчитывали валюту около 6 часов -4

Кстати, это далеко не первый случай. В начале года в Китае клиент автосалона внес первый взнос за понравившийся автомобиль «мелкими». На подсчёт монет весом 150 кг силами восьми сотрудников дилерского центра ушло полдня. 

# Приколы # авто # Фотофакт

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