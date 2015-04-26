Женщина заплатила за BMW 100 кг денег – продавцы пересчитывали валюту около 6 часов

Новости Китая. Банкноты пересчитывали двадцать сотрудников салона с 9.30 до 15.30. Случай имел место в китайском Чженчжоу.

Женщина, имя которой не называется, заплатила 100 тысяч юаней за новый BMW 730Li банкнотами по одному юаню.

Деньги поместились в пять 20-килограммовых коробок, а общая масса первоначального взноса за машину составила более 100 килограммов.

Женщина объяснила, что занимается торговлей продуктами, а её клиенты расплачиваются исключительно мелкими купюрами. Также уточняется, что оставшуюся часть суммы (примерно миллион юаней) китаянка оплатила банковской картой.

Владелица BMW 730Li:

Я читала о людях, которые покупали автомобили и расплачивались мелочью. Но я и подумать не могла, что подобное произойдет со мной.