Женщина заплатила за BMW 100 кг денег – продавцы пересчитывали валюту около 6 часов

Новости Китая. Банкноты пересчитывали двадцать сотрудников салона с 9.30 до 15.30. Случай имел место в китайском Чженчжоу.
Новости Китая. Банкноты пересчитывали двадцать сотрудников салона с 9.30 до 15.30. Случай имел место в китайском Чженчжоу.
Женщина, имя которой не называется, заплатила 100 тысяч юаней за новый BMW 730Li банкнотами по одному юаню.
Деньги поместились в пять 20-килограммовых коробок, а общая масса первоначального взноса за машину составила более 100 килограммов.
Женщина объяснила, что занимается торговлей продуктами, а её клиенты расплачиваются исключительно мелкими купюрами. Также уточняется, что оставшуюся часть суммы (примерно миллион юаней) китаянка оплатила банковской картой.
Владелица BMW 730Li:
Я читала о людях, которые покупали автомобили и расплачивались мелочью. Но я и подумать не могла, что подобное произойдет со мной.
Кстати, это далеко не первый случай. В начале года в Китае клиент автосалона внес первый взнос за понравившийся автомобиль «мелкими». На подсчёт монет весом 150 кг силами восьми сотрудников дилерского центра ушло полдня.