Житель Каменной Горки придумал необычное средство от листовок в почтовом ящике

Новости Беларуси. Самоклеящийся оберег от рекламы. Житель одной из многоэтажек в Каменной Горке придумал необычное средство от листовок в почтовом ящике, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Теперь о просьбе его не засорять предупреждает специальный знак. Инициативу активиста постепенно начинают перенимать и соседи. Однако некоторые жители все же отнеслись к наклейкам скептически.