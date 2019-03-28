Житель Каменной Горки придумал необычное средство от листовок в почтовом ящике

Новости Беларуси. Самоклеящийся оберег от рекламы. Житель одной из многоэтажек в Каменной Горке придумал необычное средство от листовок в почтовом ящике, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Самоклеящийся оберег от рекламы. Житель одной из многоэтажек в Каменной Горке придумал необычное средство от листовок в почтовом ящике, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Теперь о просьбе его не засорять предупреждает специальный знак. Инициативу активиста постепенно начинают перенимать и соседи. Однако некоторые жители все же отнеслись к наклейкам скептически.
Инициативе меньше двух недель, но эффект автор идеи уже успел ощутить. Полностью от листовок избавиться не удалось: однако рекламы стало в разы меньше.