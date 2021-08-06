«Заточки, удавки, баллоны с газом». Что находили у задержанных протестующих?

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
В первую ночь по всей стране – сотни задержанных. И тысячи опасных находок.
Владимир Порхомцев, начальник пресс-службы внутренних войск МВД Беларуси:
При задержании групп лиц, при задержании отдельных граждан в рюкзаках, в руках находились заточки, удавки, баллоны с газом, с краской. У отдельных граждан (их было абсолютно немало) были с собой бутылки с зажигательной смесью.
Стоит черный рюкзак посреди асфальта, никого нет. Когда его открыли, он был полностью уставлен коктейлями Молотова.
Милиция о том, как стягивали протестные силы в определенные центры: «Все поясняли, что мы тут проездом». Подробнее здесь.