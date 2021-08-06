Милиция о том, как стягивали протестные силы в определённые центры: «Все поясняли, что мы тут проездом»

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020». Во всех протестных городах всплеск «туристической» активности. Были определены региональные центры, куда стянули все протестные силы. Создать иллюзию – на улицах вся страна. Но на баррикадах и 3 % не набралось.

Геннадий Мельник, начальник Жлобинского РОВД:

Были слышны выкрики фанатские, что Рогачев вместе со Жлобином, Светлогорск вместе со Жлобином и Буда-Кошелево. Можно сказать, что определенный куст ближайших городов – фактически активные, радикально настроенные граждане съехались сюда именно.

Игорь Брилевич, председатель Пинского райисполкома:

Наблюдалась активность на нашей границе с Украиной в плане попыток ее пересечения. По внешним признакам это были молодые спортивные люди, которые, скажем так, могли теоретически в том числе принимать участие в различного рода протестных мероприятиях.

Александр Кисель, заместитель начальника УВД Брестского облисполкома:

Когда мы подъезжали к Пинску, увидели толпу молодых людей. Практически у каждого была целая бутылка водки литровая с собой. Все это приобреталось, раздавалось, привозилось на автомобилях. Можно было веселее, страх немножко снимался. В Пинск, Жлобин, Лиду, Волковыск съезжаются авантюристы не только со всех прилегающих городов и не только из Беларуси.