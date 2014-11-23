Житель Бреста за 5 лет своими руками воссоздал точную копию БТР-152 1947 года выпуска

Новости Беларуси. Боевая машина своими руками. Брестчанин Дмитрий Можейко воссоздал точную копию БТР-152 1947 года выпуска. На разработку проекта и его технической документации ушло четыре года. Еще целый год понадобился, чтобы собрать машину.

Дмитрий Можейко:

В боевом положении створки закрываются. Наблюдение за полем боя осуществляется через узенькую щель. На самом деле пробовали в нее смотреть – ничего не видно.

Эту модель БТР-152 отличить от настоящей боевой машины практически невозможно. Уникальный макет брестчанин создавал целых 5 лет. Только на его сборку ушло 12 месяцев. Из «покупных деталей» – шасси от советского «ЗИЛа». Все остальное – в прямом смысле – ручная работа.

Дмитрий Можейко:

Поехали на «Линию Сталина». Там сохранилось два экземпляра оригинальных бронетранспортеров. Сняли с них размеры и создали по возвращении в Брест документацию, чертежи для нарезки деталей. Сделали модель в 3D-графике, разложили ее по листам. Сделали такой «раскрой».

Автор проекта подчеркивает: от прототипа 1947 года у копии все же есть существенные отличия: сталь, из которой «сварен» кузов, самая обыкновенная. Заменили и бензиновый двигатель.

Дмитрий Можейко:

В бензиновом варианте расход топлива – около 60 литров на 100 км. Поэтому мы поставили дизельный двигатель. Он намного проще в обслуживании и берет немного топлива. По нашим расчетам, укладываемся в 20 литров топлива на 100 км.

Для передвижения по дорогам общественного пользования этот транспорт, конечно, не предназначен. Его основная задача – участие в реконструкциях и военно-исторических играх.

К слову, на этой модели Дмитрий останавливаться не собирается. В планах – создание точной копии машины времен Великой Отечественной. В мечтах – свой собственный автопарк раритетных боевых машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.