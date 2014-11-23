Минск в истории рода Ваньковичей: дом-музей, парк Челюскинцев, Ботанический сад и усадьба на Филимонова

Фамилия дворянского и шляхецкого рода Ваньковичей упоминается еще в XVI веке, а уже с XIX они известны как владельцы земель в Минске. Сначала семья арендует, а затем строит городскую усадьбу на улице Волоцкой, ныне это Интернациональная. Она начиналась от Соборной площади и была известна в летописи Минска с 1600 года. Романтическая версия связывает название улицы с волоками полоцкими, будто здесь тянули лодки через гору к реке.

В XIX веке на этом же месте располагалась уютная усадьба Ваньковичей. Ее окружал большой сад, который спускался к берегам Свислочи. Яблони, груши и волоцкие орехи пленили гостей своим ароматом.

Скромный дом, скорее, напоминал сельскую усадьбу, хоть и разместился в историческом центре Минска. Это была городская резиденция Ваньковичей. Многоуровневая терраса с большими воротами и ограждением с колоннами. Интеллигентная семья превратила это место в настоящий рай для культурной элиты города.

Самым же известным в роду был талантливый художник, представитель романтизма, автор портретов Мицкевичу и Пушкину – Валентий Ванькович. Он родился в имении Калюжицы Минской губернии в семье потомственного судьи Мельхиора Ваньковича и Схоластики Горецкой (сестры поэта Антона Горецкого). В честь художника и носит имя этот филиал Национального художественного музея.

Здание реконструировали в 1980-х – начале 90-х годов, сохранив атмосферу исторической усадьбы. А в 2000 году решили открыть в нем музей. Здесь хранятся копии работ художника и фото его родственников, интерьеры передают дух XIX века.

Валентина Короткина, экскурсовод:

Валенцій Мельхіоравіч Ваньковіч быў тут адным з самых паважаных гасцей. Талент мастака яшчэ з дзяцінства заўважылі настаўнікі-выхавацелі ў іезуіцкай полацкай семінарыі, дзе ён выхоўваўся ў полацкім калегіуме. І тут, у Мінску, яго таксама шанавалі як мастака. Многія палотны яго разыходзіліся проста адразу ж, замаўлялі гараджане партрэты. Палотны Ваньковіча сёння ў замежных калекцыях каштуюць мільёны даляраў. На жаль, у Беларусі мы ніводнага палатна не маем. Сам мастак быў вельмі таленавітым. І калі паступіў вучыцца ў Вільню, ужо там акадэмікі, прафесары Віленскага універсітэта прасоўвалі яго кандыдатуру на ўсе магчымыя пленэры і мастацкія конкурсы.

Валентий Ванькович в этом доме не жил. Усадьбу строили в XVIII веке его дяди и двоюродные братья. В то время популярным был стиль классицизм, поэтому получилось строгое лаконичное здание с колоннами, но с теплым деревенским колоритом, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В 1828 году молодой художник приезжает погостить в Минск к родственникам. Брат Эдварда Владислав Ванькович был известным городским судьей. Вместе с женой Михалиной они с радостью принимали Валентия и его друзей.

В этом доме бурлила светская жизнь. По вечерам в освещенных окнах можно было увидеть танцующие пары. Здесь цитировал свои новые произведения Винцент Дунин-Марцинкевич, звучали премьеры от Станислава Манюшки, бывал Ян Дамель, красочно описывала эти вечера Софья Ковалевская.

В усадьбу на Волоцкой гости приходили к Валентию и за красивыми альбомами. Портреты разъезжались по всей стране и за ее пределы.

Валентина Короткина, экскурсовод:

Мы сабе ўялўляем толькі галоўны корпус. Былі яшчэ два флігелі: той, які страчаны разам з агароджай і варотамі, і ўжо другі флігель, які зараз з правага боку. Ён таксама моцна перабудаваны і зменены. Ужо ў XIX стагоддзі ён выконваў трошкі іншыя функцыі: стаўся пасля бібліятэкай, а ў савецкі час – адміністрацыйным будынкам. Ваньковічы ж яго выкарыстоўвалі як свае хатнія пакоі таксама.

У 1982-84 годах, напрыканцы XX стагоддзя, тут адбываліся раскопкі, пад час якіх было знойдзена шмат цікавага: прадметы побытавыя, посуд. Гэта дапамагло пасля рэканструяваць унутраны воблік сядзібы. Раскопкі, якія паказалі, што Ваньковічы не былі на гэтым месцы першымі гаспадарамі. Падмуркі, на якіх стаіць сядзіба XIX стагоддзя, можна адносіць ажно да XVII.

Огромный лесной массив, который сегодня минчане знают как парк Челюскинцев и живописный Ботанический сад. В XIX веке все эти богатые земли принадлежали роду Ваньковичей.

На пригородных картах Минска зеленая территория обозначалась как Комаровский лес. С одной стороны он граничил с деревней Комаровка, с другой – с деревней Слепянка. Тогда от Слепянки до Минска было 4 версты.

Существует версия, что еще в XIX веке в Комаровском лесу Ваньковичи охотились на медведей. Болотистая местность, отдаленность от города и продолжение лесной зоны вплоть до других владений рода (имения «Большая Слепянка») сохранялись довольно долго.

Валентина Короткина, экскурсовод:

Пачнуць асваіваць балоты толькі ўжо ў перадваенны час, калі Камароўка пачне паціху набліжацца да горада. А Сляпянка ўжо і таго пазней стане часткай Мінску – у XIX стагоддзі. Таму толькі ў 30-я гады Ваньковічаў уладанні, іхнія лясы, былі пераўтвораны ў такі акультураны аб’ект, ужо гарадскі. І ў 30-я гады сфарміраваўся парк культуры і адпачынку.

Роскошная усадьба на Филимонова распахнула свои двери после реставрации прошлой осенью. Событие стало для города настоящим праздником. Именно здесь в XIX веке располагалась главная усадьба Ваньковичей.

Тогда имение называлось «Большая Слепянка», оно появилось в летописи Минска еще в XVI веке и получило сове название от тогдашней речушки Слепня.

Сегодня вы ее не найдете – время сильно все изменило: здесь протекает лишь небольшой канал. А раньше здесь находились большой дом, мельница, сыроварня и другие хозяйственные помещения. Затем владения перешли к Радзивилам, а уже в XIX веке земли выкупила семья Ваньковичей.

Строительство нового усадебного дома начинается после 1812 года. Но интересно, что «Большая Слепянка» была не единственным владением знаменитого рода. Рядом находилась деревня Малая Слепянка. Отец Мельхиор Ванькович разделил это имение между двумя сыновьями: «Большая Слепянка» принадлежала Эдварду, а Малая осталась за Валентием.

Историческая загадка: случилось так, что сыновей Эдварда и Валентия Ваньковичей иногда путают. Дело в том, что оба брата назвали их Янами.

Валентина Короткина, экскурсовод:

Менавіта сын мастака Валенція быў удзельнікам паўстання 1863 года. За ўдзел у паўстанні Малая Сляпянка была канфіскавана. Там быў разбор, рускія войскі ўвайшлі ў маёнтак. І ўся маёмасць Ваньковічаў была адабрана на карысць дзяржавы, а самі сыны мастака высланы ў Сібір.

Ян жа, які быў сынам Эдварда, у паўстанні не ўдзельнічаў. Вялікую Сляпянку ніяк пасля паўстанскія падзеі не закранулі ўвогуле, хаця бытуе міф да гэтуль у гарадской гісторыі пра тое, што менавіта з «Вялікай Сляпянкі», менавіта пасля паўстання 1863 года, знік партрэт Аляксандра Сяргеевіча Пушкіна рукі Валенція Ваньковіча. Да гэтуль яго месца знаходжання невядома. Хутчэй за ўсё, гэта была як раз Малая Сляпянка, хаця кажуць, што вось тут, у гэтым сядзібным доме, што зараз на вуліцы Філімонава, Ваньковіч дэманстраваў палатно вялікага рускага паэта. Блытаніна моцная, дакладна слядоў ужо сёння адшукаць не атрымаецца.

Целое столетие роскошная усадьба Ваньковичей была культурной гостиной для именитых писателей, художников и чиновников. Здесь вальсировали на балах, устраивали литературные и музыкальные вечера возле камина, гуляли по саду с античными скульптурами и редкими растениями.

Однако основная светская жизнь, конечно, была в центре города – в доме на Волоцкой. Здесь же помимо светских раутов любили отмечать семейные праздники.

Ваньковичи покинули «Большую Слепянку» перед революцией. И уже с XX века судьба усадьбы складывалась довольно сложно.

Здание неоднократно перестраивали. Дом использовали как административное здание, здесь была картофелеведческая станция, а также школа НКВД, общественные квартиры, почтовое отделение.

Ценная коллекция мебели XVI века, старинные гобелены – все было утрачено, пока здание пустовало. И лишь в начале XXI века усадьбу постепенно начнут реставрировать. По старинным фото удалось достоверно восстановить фасад здания, въездную браму, интерьеры комнат, а также воссоздать атмосферу той эпохи.

Минские улочки и здания хранят память о многих выдающих деятелях. Так, наследие Ваньковичей сегодня – это замечательный дом-музей, где можно окунуться в атмосферу XIX века и изучать его культуру. Это живописные просторы парка Челюскинцев и Ботанический сад, а также обновленная усадьба на Филимонова. Такие они – столичные тропы к истории знаменитого рода.