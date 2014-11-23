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Российский турист получил четыре месяца тюрьмы и штраф в 20 тысяч евро за вычерченную на стене Колизея букву «К»

23 ноября 2014 13:17
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Новости Италии. Турист из России получил четыре месяца тюрьмы и штраф в 20 тысяч евро за то, что на стене Колизея в Риме начертил загадочную букву «К». Больше мужчина свой талант проявить не смог, его задержали полицейские.

Турист уже на свободе – срок ему дали условный. Впрочем, россиянину грозят ограничения на въезд в страны шенгенской зоны.

В Европе это второй подобный случай за последние время с туристами из России. В начале октября в Греции задержали двоих уральцев. Молодые люди занимались паркуром в афинском Акрополе и повредили часть стены. Одного из них суд признал виновным – он получил месяц условно и штраф 200 евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Вандализм и живодерство

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