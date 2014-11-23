Как отстоять отцу свои права на ребенка после развода?

Беларусь занимает второе место в мире по количеству разводов. По статистике распадается каждый второй брак, при этом 95% детей остаются с матерью, какой бы она ни была. Справедливо ли это?

Какие права есть у матерей при разводе?

Элла Воронцова, адвокат:

И у мам, и у пап права одинаковые при расторжении брака. Все зависит от того, что хочет сторона, которая заявляет иск о расторжении брака, хочет ли она оставить на воспитание ребенка. Есть такое понятие, как одинокий отец, который один воспитывает ребенка.

Павел Степанов:

Насчет прав я соглашусь. Когда в суде, действительно, мать заявляет свои права и просит оставить ребенка с ней, отцы молчат.



Как нужно поступать отцам при разводе?

Олег Бакулин, председатель совета общественного объединения «Защита прав отцов и детей»:

Один из вариантов — заключить соглашение о ребенке. Если мать не хочет подписывать договор, то тогда вопрос решается через суд, где мать должна доказывать, почему отцу нельзя видеться с ребенком.

Сергей Кручинин, психолог:

В любом случае решение принимают люди. Они находятся под воздействием социально-психологических стереотипов, соответственно, всегда нужно учитывать множество факторов. Во-первых, функции отцовства и материнства разные в определенном смысле.

Когда ребенок заболевает, тяжело заболевает, то практика показывает, что большое количество отцов покидают через некоторое время семьи.

Элла Воронцова, адвокат:

Дети чаще достаются тому родителю, который готов осуществлять о нем заботу. Материальная составляющая учитывается здесь в последнюю очередь.

Тариэл Майсурадзе:

В Республике Беларусь законодательная база прописана правильно, но, к сожалению, с жизнью, это очень расходится.

Сергей Кручинин, психолог:

Для нормального развития ребенка нужны и мать, и отец. Ни девочка нормально не вырастет в хорошую женщину, ни мужчина не будет нормальным, если не будет у него обоих родителей. Человек будет испытывать определенные психологические сложности в жизни.