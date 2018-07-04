Жить хочется больше, чем 90 лет: профессор Витебского медуниверситета о войне, студенчестве и мирной жизни в Беларуси

Новости Беларуси. Обретенной независимостью во многом мы обязаны нашим ветеранам. Им – особые слова признательности, благодаря их подвигам послевоенные поколения белорусов живут в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Герой нашего следующего репортажа один из таких. Долгие годы Михаил Яблонский вкладывал знания в студентов Витебского медуниверситета, а сам в их возрасте защищал родину. С солдатом Победы пообщалась корреспондент Анастасия Бут.

Михаил Яблонский, профессор кафедры патологической анатомии ВГМУ:

Вот так мы бежим вперед, передовая, а немцы отстреливаются минами. И что успело из-под телеги, мне вот по ногам осколками. Для него война могла закончиться, едва начавшись, но после госпиталя молодой Миша Яблонский снова вернулся в строй. Все время на передовой – был разведчиком-вычислителем, точность попадания снаряда гаубицы в противника напрямую зависела от него. Но всю жизнь парень мечтал все-таки не разрушать, а созидать.

Михаил Яблонский:

Я посмотрел, где человек может быть наиболее нужным, полезным. Оказать людям добро. И решил, что такой областью является медицина. Домой, в деревеньку под Сморгонью, он вернулся только в 1947. В 22 года закончил 10-й класс, поступил в медицинский институт. По распределению попал в Витебск, спустя два года его пригласили преподавать. И вот уже полвека он все еще на передовой. Передовой знаний.

Анастасия Сакута, студент 2-го курса ВГМУ:

В свой возраст он является очень жизнерадостным человеком, много энергии, активности. Хотелось бы, чтобы еще прожил и радовал наш университет.

Алексей Погоцкий, председатель профкома сотрудников ВГМУ:

Михаил Федорович возглавлял кафедру, кафедру судебной медицины. Вел у нас занятия. Принимал зачеты. Мне кажется, сейчас Михаил Федорович нисколько не утратил той жизнерадостности и той искренности при проведении занятий.

Медаль «За отвагу», орден Отечественной войны I степени и уже мирные заслуги – кандидатская и докторская диссертации. Сегодня он профессор, доктор медицинских наук и глава большой семьи.

Анастасия Бут, СТВ:

Яблонские – это уже целая династия медиков. Первыми в семье моду на профессию заложили наш герой и его супруга. Врачами стали младший брат, дочка, а правнучка заканчивает фармацевтический факультет. В свои 93 он все еще ведет курс судебной медицины, преподает у молодежи. Выпускники Яблонского работают в лучших клиниках Беларуси и зарубежья, помогают правоохранительным органам раскрывать преступления.

Михаил Яблонский:

Я люблю Беларусь. У нас тихо, спокойно, мирно. Условия для работы отличные. Прекрасно в нашем государстве. И жить хочется больше, чем 90 лет.