Жировки с QR-кодом в июле получат все жители Беларуси

Новости Беларуси. Специалисты уверяют, что проблемы, выявленные ранее, при использовании приложения устранены, и теперь легко можно оплатить ЖКУ с помощью кода, в котором заложена вся информация о лицевом счёте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Новшество не является революционным способом оплаты. Оно лишь ускоряет процесс. Возможность платежа с помощью QR-кода уже представляют несколько банков и некоторые почтовые отделения.
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