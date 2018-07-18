Жировки с QR-кодом в июле получат все жители Беларуси

Новости Беларуси. Специалисты уверяют, что проблемы, выявленные ранее, при использовании приложения устранены, и теперь легко можно оплатить ЖКУ с помощью кода, в котором заложена вся информация о лицевом счёте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Тайланд рассматривают соглашение о безвизе