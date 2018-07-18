Прямой эфир

Жировки с QR-кодом в июле получат все жители Беларуси

18 июля 2018 17:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Специалисты уверяют, что проблемы, выявленные ранее, при использовании приложения устранены, и теперь легко можно оплатить ЖКУ с помощью кода, в котором заложена вся информация о лицевом счёте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Тайланд рассматривают соглашение о безвизе

Жировки с QR-кодом в июле получат все жители Беларуси-1

Новшество не является революционным способом оплаты. Оно лишь ускоряет процесс. Возможность платежа с помощью QR-кода уже представляют несколько банков и некоторые почтовые отделения.

Больше новостей экономики за 18 июля здесь

# Проблемы ЖКХ # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Помочь многодетной семье может каждый. Благотворительная акция «Портфель первоклассника» стартовала в Минске
18 июля 2018 13:47

Помочь многодетной семье может каждый. Благотворительная акция «Портфель первоклассника» стартовала в Минске

Безвиз для зарубежных болельщиков начнёт действовать за 10 дней до начала II Европейских игр
18 июля 2018 13:41

Безвиз для зарубежных болельщиков начнёт действовать за 10 дней до начала II Европейских игр

«Молодые ребята окунулись в быт военнослужащих». Как проводят время школьники в военно-патриотическом лагере 56-го отдельного полка связи
18 июля 2018 08:35

«Молодые ребята окунулись в быт военнослужащих». Как проводят время школьники в военно-патриотическом лагере 56-го отдельного полка связи