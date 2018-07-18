«Молодые ребята окунулись в быт военнослужащих». Как проводят время школьники в военно-патриотическом лагере 56-го отдельного полка связи

Новости Беларуси. Рукопашный бой, бег на 100 метров и прохождение единой полосы препятствий. Так нескучно проводят каникулы учащихся школ Московского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 20 школьников проживают и тренируются в военно-патриотическом лагере 56-го отдельного полка связи. Две недели ребята знакомятся с военным бытом, осваивают инженерную и огневую подготовку, а также учатся быстро и слажено выполнять эстафеты.

Руслан Насонов, исполняющий обязанности командира 56-го отдельного полка связи:

При подготовке молодые ребята окунулись в быт военнослужащих. Им было интересно, потому что с первого дня они готовились к эстафете военизированной, которую мы сегодня проводим.

Главная задача была – привить любовь к военному делу. Уверен, что за эти две недели кто-то из мальчишек выбрал свою профессию.

С начала лета военно-патриотический лагерь уже объединил около 200 школьников. На период каникул запланировано три смены с дневным пребыванием и одна с круглосуточным.