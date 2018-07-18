Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Общество
  • «Молодые ребята окунулись в быт военнослужащих». Как проводят время школьники в военно-патриотическом лагере 56-го отдельного полка связи

«Молодые ребята окунулись в быт военнослужащих». Как проводят время школьники в военно-патриотическом лагере 56-го отдельного полка связи

18 июля 2018 08:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Рукопашный бой, бег на 100 метров и прохождение единой полосы препятствий. Так нескучно проводят каникулы учащихся школ Московского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Молодые ребята окунулись в быт военнослужащих». Как проводят время школьники в военно-патриотическом лагере 56-го отдельного полка связи-1

Около 20 школьников проживают и тренируются в военно-патриотическом лагере 56-го отдельного полка связи. Две недели ребята знакомятся с военным бытом, осваивают инженерную и огневую подготовку, а также учатся быстро и слажено выполнять эстафеты.

«Молодые ребята окунулись в быт военнослужащих». Как проводят время школьники в военно-патриотическом лагере 56-го отдельного полка связи-4

Руслан Насонов, исполняющий обязанности командира 56-го отдельного полка связи:
При подготовке молодые ребята окунулись в быт военнослужащих. Им было интересно, потому что с первого дня они готовились к эстафете военизированной, которую мы сегодня проводим.

Главная задача была – привить любовь к военному делу. Уверен, что за эти две недели кто-то из мальчишек выбрал свою профессию.

С начала лета военно-патриотический лагерь уже объединил около 200 школьников. На период каникул запланировано три смены с дневным пребыванием и одна с круглосуточным.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Руслан Насонов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Байдарки, лазание по деревьям, стрельба из лука: что происходит на Международном слете скаутов в Беларуси
18 июля 2018 08:20

Байдарки, лазание по деревьям, стрельба из лука: что происходит на Международном слете скаутов в Беларуси

«Белгидромет» об июльских ливнях в Беларуси: «Рекордсмен сейчас Брест – приближается к двум месячным нормам осадков»
18 июля 2018 07:56

«Белгидромет» об июльских ливнях в Беларуси: «Рекордсмен сейчас Брест – приближается к двум месячным нормам осадков»

Минская страничка. Экскурсия по необычным балконам столицы
18 июля 2018 06:52

Минская страничка. Экскурсия по необычным балконам столицы