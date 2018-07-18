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Беларусь и Тайланд рассматривают соглашение о безвизе

18 июля 2018 17:37
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Новости Беларуси. Ещё одна страна скоро будет доступнее для белорусских туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стало известно, что проект соглашения об установлении безвизового режима между Беларусью и Тайландом находится на рассмотрении в Бангкоке.

Беларусь и Тайланд рассматривают соглашение о безвизе-1

Тем временем, кто собирался посетить Китай, могут, наконец, строить детальные планы на путешествие. Министерство иностранных дел сообщило, что с 10 августа вступает в силу соглашение между правительствами Беларуси и Китайской Народной Республики о взаимном безвизовом режиме. Владельцы обычных паспортов смогут пребывать на территории другой страны до 30 дней, но не более 90 дней в году.

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# Туризм # общество # Фотофакт

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