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Помочь многодетной семье может каждый. Благотворительная акция «Портфель первоклассника» стартовала в Минске

18 июля 2018 13:47
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Новости Беларуси. 18 июля в столице стартовала благотворительная акция «Портфель первоклассника», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый может купить школьные принадлежности и передать их волонтерам БРСМ, которые будут дежурить в крупных торговых центрах.

Помочь многодетной семье может каждый. Благотворительная акция «Портфель первоклассника» стартовала в Минске-1

Помочь многодетной семье может каждый. Благотворительная акция «Портфель первоклассника» стартовала в Минске-3

Портфели для будущих первоклашек передадут Белорусской ассоциации многодетных семей. Традиционно акция завершится большим праздником в одном из кинотеатров столицы. Там детям вручат подарки и покажут познавательные мультфильмы.

Помочь многодетной семье может каждый. Благотворительная акция «Портфель первоклассника» стартовала в Минске-6

Татьяна Кравченко, председатель Минской городской организации ОО «Белорусская ассоциация многодетных семей»:
Приобрести сейчас даже те же тетради – это тоже затраты немаленькие. Если учесть, что в этой семье не один школьник, а пять или шесть, или даже больше.

Такое мероприятие мы проводим ежегодно на протяжении 26 лет. К сожалению, в этом году малышей у нас немного меньше: если в прошлом году было 250 тысяч, то сейчас – только 200 тысяч, с учетом того, что мы еще в свою акцию привлекаем деток-инвалидов, которые тоже идут в первый класс.

Сейчас в столице почти 14,5 тысяч многодетных семей, и с каждым годом их количество увеличивается. За последние два года их стало больше еще на 1,5 тысячи. Большим семьям оказывают материальную помощь и решают жилищные проблемы. Так, материнским капиталом в 2018 году уже воспользовались полсотни семей Минска.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Татьяна Кравченко # Фотофакт

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