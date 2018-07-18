Прямой эфир

Новости экономики за 18.07.2018

18 июля 2018 17:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Розничный товарооборот в первом полугодии вырос почти на 10% к аналогичному периоду 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За шесть месяцев куплено товаров и услуг на 21 миллиард рублей.

Беларусь и Тайланд рассматривают соглашение о безвизе

Новости экономики за 18.07.2018-1

В расчете на душу населения получается, что тратили в среднем 12 рублей 20 копеек в день. Львиная доля товарооборота, традиционно, приходится на организации торговли, но наметилась тенденция увеличения трат в ресторанах, кафе и столовых. Общественное питание прибавляет более 13 %.

АВТОМОБИЛИЗАЦИЯ СТРАНЫ

Новости экономики за 18.07.2018-4

Продажи новых автомобилей в Беларуси растут рекордными темпами. За первое полугодие продано более 23 тысяч единиц, рост превысил 70%. Продажи наращивают все присутствующие на рынке бренды, при этом первая пятёрка демонстрирует вообще трёхзначный прирост. Следует также отметить, что среди наиболее популярных моделей, впервые в ТОП-10 появился автомобиль белорусской сборки.

ЭЛЕКТРОПЕРСПЕКТИВА

Новости экономики за 18.07.2018-7

В университете Могилёва будут готовить специалистов по обслуживанию электромобилей. Для этого уже создана специальная учебная лаборатория, в которую приобретён автомобиль с электрическим двигателем. Лаборатория оснащена двумя комплексами диагностики электрооборудования и зарядным устройством. Ведётся работа по переформатированию учебных планов и программ. В вузе намерены готовить специалистов, которые смогут не только ремонтировать и обслуживать электромобили, но и создавать их.

Жировки с QR-кодом в июле получат жители Беларуси

# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям: Инциденты на стройке БелАЭС не влияют на достижение общего результата
17 июля 2018 21:30

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям: Инциденты на стройке БелАЭС не влияют на достижение общего результата

Трудовые пенсии в Беларуси с 1 августа увеличатся в среднем на 10%
17 июля 2018 17:18

Трудовые пенсии в Беларуси с 1 августа увеличатся в среднем на 10%

«Бабушкина крынка»: йогурты в биокувшинах, мягкий творог и другие новинки
17 июля 2018 16:33

«Бабушкина крынка»: йогурты в биокувшинах, мягкий творог и другие новинки