Новости экономики за 18.07.2018

Новости Беларуси. Розничный товарооборот в первом полугодии вырос почти на 10% к аналогичному периоду 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За шесть месяцев куплено товаров и услуг на 21 миллиард рублей. Беларусь и Тайланд рассматривают соглашение о безвизе

В расчете на душу населения получается, что тратили в среднем 12 рублей 20 копеек в день. Львиная доля товарооборота, традиционно, приходится на организации торговли, но наметилась тенденция увеличения трат в ресторанах, кафе и столовых. Общественное питание прибавляет более 13 %. АВТОМОБИЛИЗАЦИЯ СТРАНЫ

Продажи новых автомобилей в Беларуси растут рекордными темпами. За первое полугодие продано более 23 тысяч единиц, рост превысил 70%. Продажи наращивают все присутствующие на рынке бренды, при этом первая пятёрка демонстрирует вообще трёхзначный прирост. Следует также отметить, что среди наиболее популярных моделей, впервые в ТОП-10 появился автомобиль белорусской сборки. ЭЛЕКТРОПЕРСПЕКТИВА