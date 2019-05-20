«Жировичи – это сердце Беларуси». Православные верующие празднуют явление иконы Жировичской Божией Матери

В Успенском соборе Жировичского монастыря ежегодно в этот день проходит торжественный молебен и крестный ход. Помолиться и попросить исцеления от болезней в этот день в Слонимский район едут сотни паломников и туристов.

Татьяна Лемачко, жительница Лиды: Это наша самая почитаемая икона. Думаю, что Жировичи – это сердце Беларуси.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх Всея Беларуси: Сегодняшний праздник – день явления иконы Жировичской Божией Матери – в сочетании с праздником светлого Христова Воскресения в сердцах каждого человека, всех людей вызывает какое-то особое праздничное чувство.

По традиции, путь праздничной процессии устилают аиром и лепестками роз. Икону под песнопения и перезвон колоколов проносят до Явленской церкви, которая была построена в честь Божией матери.

Икона Жировичской Божией Матери считается покровительницей Беларуси. И еще она входит в число ста самых значимых и почитаемых православных образов мира.