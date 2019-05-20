Прямой эфир

«Жировичи – это сердце Беларуси». Православные верующие празднуют явление иконы Жировичской Божией Матери

20 мая 2019 14:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Православные верующие празднуют явление одной из главных христианских святынь Беларуси – чудотворной иконы Жировичской Божией Матери.

«Жировичи – это сердце Беларуси». Православные верующие празднуют явление иконы Жировичской Божией Матери-1

«Жировичи – это сердце Беларуси». Православные верующие празднуют явление иконы Жировичской Божией Матери-3

«Жировичи – это сердце Беларуси». Православные верующие празднуют явление иконы Жировичской Божией Матери-5

В Успенском соборе Жировичского монастыря ежегодно в этот день проходит торжественный молебен и крестный ход. Помолиться и попросить исцеления от болезней в этот день в Слонимский район едут сотни паломников и туристов.

«Жировичи – это сердце Беларуси». Православные верующие празднуют явление иконы Жировичской Божией Матери-8

Татьяна Лемачко, жительница Лиды:
Это наша самая почитаемая икона. Думаю, что Жировичи – это сердце Беларуси.

«Жировичи – это сердце Беларуси». Православные верующие празднуют явление иконы Жировичской Божией Матери-11

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх Всея Беларуси:
Сегодняшний праздник – день явления иконы Жировичской Божией Матери – в сочетании с праздником светлого Христова Воскресения в сердцах каждого человека, всех людей вызывает какое-то особое праздничное чувство.

«Жировичи – это сердце Беларуси». Православные верующие празднуют явление иконы Жировичской Божией Матери-14

По традиции, путь праздничной процессии устилают аиром и лепестками роз. Икону под песнопения и перезвон колоколов проносят до Явленской церкви, которая была построена в честь Божией матери.

Икона Жировичской Божией Матери считается покровительницей Беларуси. И еще она входит в число ста самых значимых и почитаемых православных образов мира.

«Жировичи – это сердце Беларуси». Православные верующие празднуют явление иконы Жировичской Божией Матери-17

«Жировичи – это сердце Беларуси». Православные верующие празднуют явление иконы Жировичской Божией Матери-19

# Православные в Беларуси # общество # Митрополит Минский и Заславский Павел # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Алейников о разработке фитнес-браслета: «Изобретая велосипед заново, вдруг происходит, что изобрели мотоцикл. А потом – ракету!»
20 мая 2019 11:34

Алейников о разработке фитнес-браслета: «Изобретая велосипед заново, вдруг происходит, что изобрели мотоцикл. А потом – ракету!»

«Галерея осыпается на голову кусками» и «Крысы на лампах сидят». Как живут в «элитном» доме на Бельского
20 мая 2019 11:26

«Галерея осыпается на голову кусками» и «Крысы на лампах сидят». Как живут в «элитном» доме на Бельского

«Нам не хватает наглости». Что нужно, чтобы Беларусь узнавали?
20 мая 2019 10:34

«Нам не хватает наглости». Что нужно, чтобы Беларусь узнавали?