«Галерея осыпается на голову кусками» и «Крысы на лампах сидят». Как живут в «элитном» доме на Бельского

Первый и единственный в столице дом галерейного типа на Бельского рассыпается прямо на глазах. Стены многоэтажки трещат по швам, с балконов падают куски бетона, а лифтовая и лестничные шахты готовы обрушиться прямо на головы.

Жители дома:

Вот эта галерея сыпется, верх осыпается на голову кусками. Если такая глыба на ребёнка упадет, она её убьет.

Зима, лето, воздействует среда, арматура сгнила, плиты высыпаются. Жильцы бьют тревогу – памятник архитектуры превращается в руины уже не первый год подряд и как магнит притягивает бомжей и поклонников горячительных напитков со всего района. Смрад, горы мусора и лестничные марши, напоминающие общественный туалет. Для многих дорога домой началась здесь, а закончилась на больничной койке.

Жители дома:

Я сам выходил, это было давным-давно, я так шлёпнулся, потому что гололёд и там плитка. Кто догадался положить комнатную плитку на балконе, там же лёд?!

Женщина сломала ногу на крыльце, пришли, его немного переделали, но не более того. Перемещения внутри дома – тоже квест. О том, что поездка в лифте может закончиться трагедией, жильцы не раз трубили коммунальщикам. Те подкрасили стены и положили на пол линолеум. Но от главной проблемы – ржавых перекрытий это не спасает.

Жительница дома:

У меня нога проваливается, не говоря уже о том, что может упасть ребёнок.

О приближении зимы в этом доме узнают первыми. Как только температура за окном падает, квартиры превращаются в настоящие морозильньки. Дети и взрослые без конца страдают от самых разных хворей. Жители дома:

Дом надо утеплить, там стеночки фанерные. Экспериментальный дом и до сих пор у нас проходят эксперименты над нами.

Это просто ужас! Когда ты стоишь, у тебя с розетки ветер дует.

У нас инеем покрыты стены, подъезды, ступеньки – это всё покрыто инеем. Там даже сугробы были. 20 рублей 84 копейки за отопление. Звоню и спрашиваю: почему столько денег? Почему мы должны? Через дорогу за трёхкомнатную квартиру меньше платят, а я за двухкомнатную квартиру плачу 21 рубль?! У меня зимой 12 градусов тепла. А ведь когда-то уникальный шедевр советской архитектуры привлекал внимание не только маргиналов и бездомных, но и не раз становился съёмочной площадкой для большого кино. Сегодня тут в пору снимать не детективы, а фильмы ужасов – с горестью сетуют жильцы. Андрей Карпека, директор бюро урбанистических решений:

Дом, о котором идёт речь, построен в 1976 году из сборных ячеек, что делает его ещё более интересным объектом архитектуры для Минска и, особенно, для спального района. Дом является памятником модернизма в Минске и это та эпоха, которая закончилась совершенно недавно. В связи с этим, как правило, не так просто понять её ценность и важность для города.

Открытые галереи здания по-прежнему в центре внимания – дом-легенда не так давно засветился в ролике отечественной рэп-звезды Тимы Белорусских. Здесь он снял дебютный клип на свой нашумевший хит. Но жильцы в этом доме ловят не хайп, а самых настоящих крыс! Жители дома:

Крысы гуляют как у себя дома. Прогрызают плиту на кухне. Мы утром приходим, а она уже гнездо делает.

У нас на 9-ом этаже помимо того, что они просто бегают, и на лампах сидят, и где только их нет! Год назад бедственное положение дома усугубил пожар. В пламени выгорела вся стена вдоль мусоропровода, а потому свалка беспрепятственно расползлась по всему подъезду! Жители дома:

ЖЭС поразбивал у нас в мусоропроводах во такие дыры в стенах. У нас, вообще, отсутствует мусоропровод. Мы спросили у главного инженера в прошлом году в ЖЭСе, это что, всё за наш счёт? Он такой: а вы теперь докажите, что это работники ЖЭС разбили!

Бесконечные пауки и тараканы, антисанитария и адское зловоние – далеко не всё, с чем приходится мириться жильцам. Они приглашают съёмочную группу СТВ в квартиры экспериментального дома и показывают – на стенах бесцеремонно прописалась огромная чёрная плесень, воевать с которой у них уже просто нет сил. Жители дома:

Обои мы уже два раза клеили. Если отклеить здесь обои, то с того угла идет прямо наискосок щель.

Вот тут плесень мы замазывали, все равно всё проступает, абсолютно влажная стена. Низ весь чёрный, отваливается. Особенно зимой стены крошатся.

Андрей Карпека:

В первую очередь, нужно спросить самих жильцов этого дома, с какими проблемами они сталкиваются, узнать, вообще, какой профиль жильцов, кто арендует квартиры, кто живёт там постоянно. Безусловно, состояние дома – это ответственность и коммунальных служб, и жильцов дома. Здесь нужно какой-то взаимный шаг вперёд.

Устав от жизни в карточном домике, жители не раз пытались решить вопрос через службу 115 и получали издевательскую отписку – здание в отличном состоянии. В администрации района тоже разводят руками – документы для проведения реставрационных работ утеряны.

Жители дома:

Никакая комиссия, ни институт, никто не обследовал ничего. У нас капитальный ремонт прошёл. У нас потеряли документы с дома, по новым у нас всё замечательно, элитный дом с бассейном. Это наш бассейн.

Когда мы приватизировали, мы спросили: почему у нас такая дорогая приватизация? Они сказали: «У вас же элитный дом, у вас бассейн, фонтан». Почему ЖЭС закрывает глаза на проблему и за что оставил людей горевать, съёмочная группа нашей программы пытается разузнать из первых рук. Главный инженер уверяет: долгожданный капремонт в доме начнётся со дня на день! Иван Купич, главный инженер ГП «Жилищное коммунальное хозяйство «№1 Фрунзенского района г. Минска»:

Выбран генподрядчик, сроки выполнения с мая по сентябрь, полмесяца идут подготовительные работы, уже приступили к работе именно по замене окон в местах общего пользования. Зашивы галерей не предусмотрены по проекту. Все работы, которые необходимо проводить в подъезде, ремонт проводится за счёт жильцов.

Уже после визита в ЖЭС журналистов один из жильцов сообщил – коммунальщики поспешили провести первые подготовительные работы. Но экспресс-уборка пока лишь похоронила фонтан.