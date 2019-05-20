Алейников о разработке фитнес-браслета: «Изобретая велосипед заново, вдруг происходит, что изобрели мотоцикл. А потом – ракету!»

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы просто догоняем, изобретаем велосипед заново? Всё же это уже изобретено другими. Чем он лучше?

Денис Алейников:

Понимаете, в технологическом мире очень много таких ситуаций, когда изобретают велосипед заново. Но в один прекрасный момент, изобретая велосипед заново, вдруг происходит такое, что изобрели мотоцикл. А потом вдруг – ракету! Да?

То есть в мире технологий есть такое понятие – «Pivot» – поворот. И этот поворот – он происходит незаметно, неощутимо и неожиданно. То есть там главный принцип какой: надо делать, бить и двигаться в каком-то направлении. И потом тыква превращается в карету. Бывает, что и карета – в тыкву.

Но это инновации. Всё, что связано с инновациями – там не предрешён успех, к сожалению. Там сложно как-то вот так вот прямо сказать, что мы сегодня или там через 30 дней сделаем какое-то открытие. Такого не бывает.