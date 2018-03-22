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Жилья будут строить больше. В администрации Ленинского района обсудили сотрудничество с организацией «Белая Русь»

22 марта 2018 20:56
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Новости Беларуси.Итоги социально-экономического развития 22 марта подвели в Ленинском районе Минска и рассказали о планах на 2018 год, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жилья будут строить больше. В администрации Ленинского района обсудили сотрудничество с организацией «Белая Русь»-1

Строить жилья будут больше. В первую очередь в  микрорайоне «Лошица». Новосёлам здесь обещают бассейн. А вот в Серебрянке горожан порадуют новыми ФОКами с тренажёрными залами и теннисными кортами.

Жилья будут строить больше. В администрации Ленинского района обсудили сотрудничество с организацией «Белая Русь»-4

Петр Шостак, глава администрации Ленинского района:
В 2017 году Ленинский район занял 3 место по итогам социально-экономического развития среди районов. То, что мы наметили, выполнено. Это дается усилиями всех коллективов нашего района. Нашим помощником в этом деле является общественное объединение «Белая Русь».

Жилья будут строить больше. В администрации Ленинского района обсудили сотрудничество с организацией «Белая Русь»-7

Алексей Сегалович, председатель Ленинской районной организации РОО «Белая Русь»:
Одна из изюминок нашей организации - это проведение большого семейного районного праздника «Белая Русь» за крепкую дружную семью». В 2018 году планируем его проводить в Лошицком парке. Будут не просто конкурсные мероприятия, но и целый праздник. И торговля, и зона активности.

Жилья будут строить больше. В администрации Ленинского района обсудили сотрудничество с организацией «Белая Русь»-10

Обсудили и общественную жизнь. Так, молодой актив «Белой Руси» предложил идею создания клуба, на заседаниях которого будут обсуждать проблемы юных горожан.

# общество # Фотофакт # Белая Русь # Алексей Сегалович

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