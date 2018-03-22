Жилья будут строить больше. В администрации Ленинского района обсудили сотрудничество с организацией «Белая Русь»

Новости Беларуси.Итоги социально-экономического развития 22 марта подвели в Ленинском районе Минска и рассказали о планах на 2018 год, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Строить жилья будут больше. В первую очередь в микрорайоне «Лошица». Новосёлам здесь обещают бассейн. А вот в Серебрянке горожан порадуют новыми ФОКами с тренажёрными залами и теннисными кортами.

Петр Шостак, глава администрации Ленинского района:

В 2017 году Ленинский район занял 3 место по итогам социально-экономического развития среди районов. То, что мы наметили, выполнено. Это дается усилиями всех коллективов нашего района. Нашим помощником в этом деле является общественное объединение «Белая Русь».

Алексей Сегалович, председатель Ленинской районной организации РОО «Белая Русь»:

Одна из изюминок нашей организации - это проведение большого семейного районного праздника «Белая Русь» за крепкую дружную семью». В 2018 году планируем его проводить в Лошицком парке. Будут не просто конкурсные мероприятия, но и целый праздник. И торговля, и зона активности.