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Нетленна память. 22 марта в Беларуси вспоминали трагедию в Хатыни

22 марта 2018 20:34
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Новости Беларуси. В мемориальном комплексе «Хатынь» 22 марта прошла всебелорусская молитва о мире,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нетленна память. 22 марта в Беларуси вспоминали трагедию в Хатыни-1

Как свидетельство межконфессионального мира и единства в нашей стране. На митинг-реквием собрались представители разных вероисповеданий. К Вечному огню легли венки от Президента, госорганов, иностранных дипломатов, общественных организаций. Программа митинга-реквиема была построена с использованием приема погружения в историю, ведущего зрителей от событий 75-летней давности к современности.

Нетленна память. 22 марта в Беларуси вспоминали трагедию в Хатыни-4

Анастасии Дехтяр, СТВ:
Тогда, 22 марта 1943, остервеневшие от кулака партизан оккупанты свернули на тропу, жаль в переносном смысле, бесчеловечного насилия. Под огонь ненависти, смятения и кары попала ближайшая деревня – Хатынь. И ее 149 жителей: старики, женщины, дети.

Теперь о топонимике боли и страха, о сожженной деревне Хатынь знают и помнят во всем мире. Как классику фашистских выходок.

Нетленна память. 22 марта в Беларуси вспоминали трагедию в Хатыни-7

В тур памяти едут школьники со всей Беларуси. Для многих это не просто экскурсия, а реальное подтверждение истории, которую они выучили по воспоминаниям и рассказам родных и учителей, ведь и по-прежнему число «каждый третий погибший» – как страшная статистика смерти белорусов во время Великой Отечественной. Эти жуткие страницы белорусской летописи уже в генетической памяти поколений.

Нетленна память. 22 марта в Беларуси вспоминали трагедию в Хатыни-10

Звенящую тишину прерывает митинг-реквием. Началась программа памяти с художественно-скорбного представления, а завершилась возложением к Вечному огню венков и живых цветов. От Президента, государственных органов Беларуси, общественных и религиозных организаций, дипкорпуса. Прозвучало на просторах мемориального комплекса и обращение Президента, которое глава государства направил соотечественникам по случаю 75-летия хатынской трагедии.

Нетленна память. 22 марта в Беларуси вспоминали трагедию в Хатыни-13

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:
Мы должны помнить и ценить то, что сегодня мы имеем. Мир, спокойствие, возможность мирно работать, учиться, реализовывать все свои планы и задумки. А та трагедия останется навсегда в наших сердцах и памяти. И мы должны передать это последующим поколениям. Чтобы никогда то, что произошло на наших землях, не случилось вновь. Этого допустить мы не имеем права.

Нетленна память. 22 марта в Беларуси вспоминали трагедию в Хатыни-16

Метроном распорядительно отозвался тактами памяти. Минуту молчания сменила всебелорусская молитва о мире с участием руководителей четырех религиозных конфессий страны. Она как символ, свидетельство толерантности и единства в нашей стране.

Нетленна память. 22 марта в Беларуси вспоминали трагедию в Хатыни-19

Артур Зельский, директор Государственного мемориального комплекса «Хатынь»:
Война отразилась на всех нас, эта трагедия продолжает жить в нас и сегодня.

Проявление агрессии на мировой арене, зло террора, межнациональные конфликты,  словно отбрасывают назад, а ведь уроки прошлого уже были вынесены.

Нетленна память. 22 марта в Беларуси вспоминали трагедию в Хатыни-22

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
Посмотрите, что происходит в некоторых странах: пытаются изменить историческую правду. Сносят мемориалы воинам-освободителям, дают другие оценки подвигу наших дедов. Это недопустимо.

Нетленна память. 22 марта в Беларуси вспоминали трагедию в Хатыни-25

Письма исторической памяти дойдут до адресатов. 80 тысяч конвертов напомнят о невинных жертвах огненной расправы. «Белпочта» к трагической дате выпустила тираж спецконвертов. Процедура памятного гашения прошла здесь же.  

Нетленна память. 22 марта в Беларуси вспоминали трагедию в Хатыни-28

Отложив учебники,  десятилетний Тимофей впервые приехал в Хатынь. Мальчик из многодетной семьи, недавно у него появился братишка. Узнав о том, что в том злополучном сарае сгорели заживо или были добиты свинцовой строчкой пулемета 75 детей, среди которых и 7-недельный Толик, он приехал не с пустыми руками.

Нетленна память. 22 марта в Беларуси вспоминали трагедию в Хатыни-31

Тимофей:
Не дай Бог, если случится такая трагедия, что моя семья будет как тогда, в сарае. Не хочу, чтобы случилось такое еще раз. Самое главное – это беречь мир на земле.

# общество # Фотофакт # Юрий Бондарь # Артур Зельский # 75 лет трагедии Хатыни

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