Нетленна память. 22 марта в Беларуси вспоминали трагедию в Хатыни

Новости Беларуси. В мемориальном комплексе «Хатынь» 22 марта прошла всебелорусская молитва о мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как свидетельство межконфессионального мира и единства в нашей стране. На митинг-реквием собрались представители разных вероисповеданий. К Вечному огню легли венки от Президента, госорганов, иностранных дипломатов, общественных организаций. Программа митинга-реквиема была построена с использованием приема погружения в историю, ведущего зрителей от событий 75-летней давности к современности.

Анастасии Дехтяр, СТВ:

Тогда, 22 марта 1943, остервеневшие от кулака партизан оккупанты свернули на тропу, жаль в переносном смысле, бесчеловечного насилия. Под огонь ненависти, смятения и кары попала ближайшая деревня – Хатынь. И ее 149 жителей: старики, женщины, дети. Теперь о топонимике боли и страха, о сожженной деревне Хатынь знают и помнят во всем мире. Как классику фашистских выходок.

В тур памяти едут школьники со всей Беларуси. Для многих это не просто экскурсия, а реальное подтверждение истории, которую они выучили по воспоминаниям и рассказам родных и учителей, ведь и по-прежнему число «каждый третий погибший» – как страшная статистика смерти белорусов во время Великой Отечественной. Эти жуткие страницы белорусской летописи уже в генетической памяти поколений.

Звенящую тишину прерывает митинг-реквием. Началась программа памяти с художественно-скорбного представления, а завершилась возложением к Вечному огню венков и живых цветов. От Президента, государственных органов Беларуси, общественных и религиозных организаций, дипкорпуса. Прозвучало на просторах мемориального комплекса и обращение Президента, которое глава государства направил соотечественникам по случаю 75-летия хатынской трагедии.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Мы должны помнить и ценить то, что сегодня мы имеем. Мир, спокойствие, возможность мирно работать, учиться, реализовывать все свои планы и задумки. А та трагедия останется навсегда в наших сердцах и памяти. И мы должны передать это последующим поколениям. Чтобы никогда то, что произошло на наших землях, не случилось вновь. Этого допустить мы не имеем права.

Метроном распорядительно отозвался тактами памяти. Минуту молчания сменила всебелорусская молитва о мире с участием руководителей четырех религиозных конфессий страны. Она как символ, свидетельство толерантности и единства в нашей стране.

Артур Зельский, директор Государственного мемориального комплекса «Хатынь»:

Война отразилась на всех нас, эта трагедия продолжает жить в нас и сегодня. Проявление агрессии на мировой арене, зло террора, межнациональные конфликты, словно отбрасывают назад, а ведь уроки прошлого уже были вынесены.

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:

Посмотрите, что происходит в некоторых странах: пытаются изменить историческую правду. Сносят мемориалы воинам-освободителям, дают другие оценки подвигу наших дедов. Это недопустимо.

Письма исторической памяти дойдут до адресатов. 80 тысяч конвертов напомнят о невинных жертвах огненной расправы. «Белпочта» к трагической дате выпустила тираж спецконвертов. Процедура памятного гашения прошла здесь же.

Отложив учебники, десятилетний Тимофей впервые приехал в Хатынь. Мальчик из многодетной семьи, недавно у него появился братишка. Узнав о том, что в том злополучном сарае сгорели заживо или были добиты свинцовой строчкой пулемета 75 детей, среди которых и 7-недельный Толик, он приехал не с пустыми руками.