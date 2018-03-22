«С лёгким паром!». Минская баня №1 готовится к реконструкции

Новости Беларуси. Готовьте веники. Уже совсем скоро приступят к реконструкции знаменитой бани №1 на улице Богдана Хмельницкого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Готовьте веники. Уже совсем скоро приступят к реконструкции знаменитой бани №1 на улице Богдана Хмельницкого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Вот-вот будет готов детальный проект ремонта здания. Когда он закончится, банщиков оттуда будет не выгнать. Появятся новые гардеробы, бесплатный вай-фай, бассейн, 2 номера люкс с джакузи, кафе и парикмахерская. Попариться посетители смогут и по-фински, то есть в сауне, и по-русски – во влажной парилке.
Анатолий Марченко, директор КУП «Городские бани»:
Если всё сложится, то уже в конце 2019 года, я думаю, даже к Новому году посетители уже смогут принять пар.