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Со старой застройкой придётся попрощаться. Каким скоро станет микрорайон «Степянка»?

22 марта 2018 20:35
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Новости Беларуси. Микрорайон будущего. В столице представили градостроительный проект развития Степянки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Со старой застройкой придётся попрощаться. Каким скоро станет микрорайон «Степянка»?-1

Между улицей Ваупшасова и железной дорогой предлагают построить детские сады, школу, поликлинику и кафе. Со старой застройкой придётся навсегда попрощаться. Для удобства жителей здесь также откроют дополнительные точки общепита, магазины в шаговой доступности от дома, аптеки. Найдётся место и для новых спортивных объектов.

Со старой застройкой придётся попрощаться. Каким скоро станет микрорайон «Степянка»?-4


Александр Ленько, начальник отдела архитектуры и строительства администрации Партизанского района:
 Первый этап – до 2022 года, который предусматривает строительство многоквартирного жилья, второй этап – до 2030 года.

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Фотофакт

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