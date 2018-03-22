Со старой застройкой придётся попрощаться. Каким скоро станет микрорайон «Степянка»?

Новости Беларуси. Микрорайон будущего. В столице представили градостроительный проект развития Степянки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Микрорайон будущего. В столице представили градостроительный проект развития Степянки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Между улицей Ваупшасова и железной дорогой предлагают построить детские сады, школу, поликлинику и кафе. Со старой застройкой придётся навсегда попрощаться. Для удобства жителей здесь также откроют дополнительные точки общепита, магазины в шаговой доступности от дома, аптеки. Найдётся место и для новых спортивных объектов.
Александр Ленько, начальник отдела архитектуры и строительства администрации Партизанского района:
Первый этап – до 2022 года, который предусматривает строительство многоквартирного жилья, второй этап – до 2030 года.