Жилой дом с врачебной амбулаторией квартирного типа возводится в Советском районе Минска

Новости Беларуси. В Советском районе возводится жилой дом с медицинской начинкой. Благодаря инициативе городской власти в Минске стали активнее развивать новый тип лечебного учреждения – врачебные амбулатории. Медицинские пункты, оснащенные необходимым оборудованием, размещают в арендованных квартирах на первом этаже. Это существенно помогает разгрузить поликлиники.

Мини-амбулатория избавит Татьяну от максимум проблем. Для молодой мамы доктора в шаговой доступности от дома – самое что ни на есть спасение. Преодолевать километровые дистанции и тратить уйму времени в очередях теперь точно не придется.

Татьяна Боруш:

Очень актуально, потому что все, куда приходится добраться, только на общественном транспорте. С маленьким ребенком не очень удобно. Это все будет на самом деле доступно, без очередей.

Медицинские услуги в стремительно развивающемся Советском районе станут доступнее. Новый медпункт по месту жительства будет филиалом перегруженной 34-й поликлиники. 20 тысяч жителей района закрепят за новым объектом. Одновременно он сможет принять сотню пациентов в смену. Причем работать медпункт будет и в выходные дни.

Врачебную амбулаторию по улице Тургенева возводят прямо в новостройке. И уже к концу года здесь можно будет получить помощь как терапевтов, так и узкопрофильных специалистов.

Пока жилой дом вырос на два с небольшим этажа. Однако строители обещают рекорды. Здание планируется построить примерно за год. Раньше на возведение высоток требовалось в два раза больше времени, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Городская власть уверена: амбулатории квартирного типа могут занимать первые этажи строящихся многоэтажек.

Вадим Костюков, заместитель главного врача УЗ «34-я центральная районная клиническая поликлиника»:

В рамках улучшения доступности медицинской помощи в районе улицы Тургенева будет открыт филиал 13-й поликлиники амбулатории врача общей практики. На базе данного учреждения планируется работа врачей терапевтов, врачей общей практики, проведение общего осмотра пациентов, выполнение ультразвукового исследования, прием пациентов в процедурном кабинете для забора крови, для выполнения назначений специалистов.

Практика показывает, что доктора, которые всегда рядом, востребованы у минчан.