Финал республиканского конкурса «100 идей для Беларуси» прошел в Минске

Новости Беларуси. От промышленности и медицины до энергосбережения и авиакосмических технологий. Финал республиканского конкурса «100 идей для Беларуси» прошел 15 февраля в Минске. Молодые изобретатели представили более сотни проектов. Альтернативные источники энергии, лекарство от ВИЧ, робототехника. Многие из разработок уже нашли свое практическое применение.

Альтернативные источники энергии, фармацевтика будущего, авиакосмические технологии. Более сотни инновационных проектов 15 февраля представили финалисты республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». И некоторые идеи не просто уникальны, они могут стать настоящим прорывом в мировой науке.

Юрий Корноушенко, участник республиканского конкурса «100 идей для Беларуси»:

Было создано соединение химическое, которое способно связываться с вирусом иммунодефицита человека и блокировать его проникновение внутрь клеток.

Иными словами, это таблетка от ВИЧ. Над уникальным проектом ученые работали на протяжении пяти лет. Сейчас соединение тестируют в одной из именитых клиник страны. А пока громкой разработкой заинтересовались инвесторы.

Виталий Буздуган, член совета директоров Международного фонда партнерства и сотрудничества Черноморско-Каспийского региона:

Собираемся с этими ребятами входить в контакт в течение следующего месяца и выбирать из этих проектов наиболее перспективные и эффективные для экономики республики.

А это блестящий во всех смыслах пример, как улучшить уже существующие технологии. Молодые ученые продлевают жизнь дорожной разметке. Причем без дополнительных затрат. В краске – промышленные отходы стекольного завода, так называемые стеклосферы. Аналог стоит 10 долларов за килограмм. В масштабах страны – это десятки тысяч. А в варианте этих ребят – бесплатная альтернатива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Воронцов, участник республиканского конкурса «100 идей для Беларуси»:

Нашим проектом на сегодняшний день заинтересовалось лакокрасочное предприятие Гродненской области. Мы тестируем составы и они точно найдут своего потребителя.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Это реальные сегодня инициативы, позволяющие получить где-то и доход отдельно взятому коммерческому предприятию, и целой отрасли зачастую, поскольку есть прорывные вещи. И они по достоинству оцениваются и Академией наук, и в целом государством.

Эти и не только идеи могут внести новаторскую жилку практически во все сферы. А это и обновление промышленности, и новые методы лечения в медицине, и в целом перспективное развитие страны.

Чтобы убедиться, что эти идеи для Беларуси сегодня актуальны, далеко ходить не надо. Вот, например, ближайший пешеходный переход. Разметка уже нуждается в реконструкции, хотя обновляли ее всего год назад. И вполне возможно, что разработка гродненских ученых станет настоящей находкой для дорожников, а таблетка от ВИЧ – прорывом, правда, уже в мировой медицине.