Акция по бесплатной вакцинации домашних питомцев от бешенства стартовала в Минске

Новости Беларуси. В столице стартовала акция по бесплатной вакцинации домашних питомцев от бешенства. При обращении к ветеринару животных также осмотрят на наличие микроспории. Грибкового заболевания, для которого характерно поражения кожи и ее производных.

Такое профилактическое мероприятие пройдет в каждом районе Минска. Так, в Московском ветеринарный врач будет принимать всех желающих с трех до семи вечера по 17 марта включительно. В Первомайском районе бесплатная вакцинация пройдет по 4 марта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виктор Алейников, начальник ветеринарной станции Московского района:

Это очень опасная острая вирусная инфекция. Она сопровождается поражением центральной нервной системы и летальностью. Болеют как животные, так и люди. Если животное прививается ежегодно, если соблюдаются все условия обработки животных перед вакцинацией, то, естественно, вакцина дает гарантию на появление иммунитета у животного.