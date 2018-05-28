«Ходили в респираторах, жгли благовония»: жители дома на Калиновского задыхаются и пытаются научить соседку выносить мусор

Новости Беларуси. «Не открывай дверь» – под таким лозунгом сегодня процветает одна из самых популярных субкультур Японии, рассказали в программе «Добро пожаловаться».
Новости Беларуси. «Не открывай дверь» – под таким лозунгом сегодня процветает одна из самых популярных субкультур Японии, рассказали в программе «Добро пожаловаться».
Хикикимори или, другим словом, затворники, могут годами не покидать свои квартиры или даже комнаты. Главная причина такой самоизоляции – депрессия, стрессы и психологические травмы. Жители дома номер 83 по ул. Калиновского, что в Минске, утверждают: в их доме живет своя хикикимори, которая уже четвертый год превращает их жизнь в настоящий коммунальный ад.
Ирина Корсак, минчанка:
Началось все в 2014 году.
Я видела, что она только несколько раз за год выходит из квартиры.
Она складирует мусор в ванной, в туалете, просто в пакетике. Естественно, эти продукты питания разлагаются.
Соседи уверяют: они уже давно забыли, что такое свежий воздух. А иногда и вовсе приходится прибегать к крайним мерам.
Ирина Корсак:
Мы два дня ходили в респираторах. Жгли благовония.
Регина Калиновская, минчанка:
В квартире проживать невозможно, идут такие запахи… Окна открыть невозможно. У нас идет запах даже через розетки. Такое впечатление, как будто какой-то разложившийся труп.
Решить зловонную проблему жители дома пытались самостоятельно, но безуспешно.
Ирина Корсак:
Мы предлагали помощь. Я говорю: вы хотя бы выставляйте мусор, это не проблема, мы можем дежурство оформить. Она работает на дому главным бухгалтером, насколько я знаю. То есть человек в своем уме.
Специалисты по душевным делам и измененному сознанию связывают такое поведение с серьезными психологическими травмами.
Инна Третьяк, психотерапевт:
Бывает очень много психотравмирующих ситуаций, когда человек отгораживается от общества, но, однозначно, это не нормально.
В данном случае нужно разбираться: либо это психическое расстройство, либо это социальная дезадаптация, либо опорно-двигательный аппарат поврежден, и она просто физически не может выйти из дома.
Ирина Корсак:
Это все началось после того, как умерла ее мать. Спустя год она перестала выносить мусор.
Каждый переживает трагедию по-своему: одни закрываются в себе, другие – в своей квартире. И тогда дом становится не только крепостью, но и мусорным контейнером, как в нашем случае. Последствия этого могут быть весьма плачевными. И дело даже не запахе, тараканах, муравьях и крысах.
Кто даст гарантию, что однажды этот хлам не возгорится?
Поэтому соседи настойчиво пишут жалобы в администрацию района и коммунальные службы. Реакция следует, но, судя по всему, не очень эффективная.
Юлия Соколовская, заместитель директора ГП «ЖЭУ № 5 Первомайского района г. Минска»:
Ей было вынесено 2 месяца назад предписание, на что она не отреагировала.
То есть, нам сейчас нужно собирать все документы и подавать заявление в суд. Мы как-нибудь вопрос этот решим. Не скажу, что сегодня-завтра, на это нужна неделя или две.
Что касается выселения, то это весьма проблематично, ведь квартира находится в частной собственности. Следует помнить, что все без исключения жители дома обязаны содержать в чистоте и порядке подсобные и жилые помещения, а также балконы и лоджии.
За несоблюдение этих правил законодательство предусматривает штраф в размере от 10 до 30 базовых величин.
Жильцам дома номер 83 по ул. Калиновского остается только ждать, когда карающая рука закона наконец поставит точку в этой зловонной истории.