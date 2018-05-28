«Ходили в респираторах, жгли благовония»: жители дома на Калиновского задыхаются и пытаются научить соседку выносить мусор

Новости Беларуси. «Не открывай дверь» – под таким лозунгом сегодня процветает одна из самых популярных субкультур Японии, рассказали в программе «Добро пожаловаться» .

Хикикимори или, другим словом, затворники, могут годами не покидать свои квартиры или даже комнаты. Главная причина такой самоизоляции – депрессия, стрессы и психологические травмы. Жители дома номер 83 по ул. Калиновского, что в Минске, утверждают: в их доме живет своя хикикимори, которая уже четвертый год превращает их жизнь в настоящий коммунальный ад. Ирина Корсак, минчанка: Началось все в 2014 году.

Соседи уверяют: они уже давно забыли, что такое свежий воздух. А иногда и вовсе приходится прибегать к крайним мерам.

Она складирует мусор в ванной, в туалете, просто в пакетике. Естественно, эти продукты питания разлагаются.

Я видела, что она только несколько раз за год выходит из квартиры.

Ирина Корсак: Мы два дня ходили в респираторах. Жгли благовония. Регина Калиновская, минчанка: В квартире проживать невозможно, идут такие запахи… Окна открыть невозможно. У нас идет запах даже через розетки. Такое впечатление, как будто какой-то разложившийся труп.

Ирина Корсак: Мы предлагали помощь. Я говорю: вы хотя бы выставляйте мусор, это не проблема, мы можем дежурство оформить. Она работает на дому главным бухгалтером, насколько я знаю. То есть человек в своем уме. Специалисты по душевным делам и измененному сознанию связывают такое поведение с серьезными психологическими травмами.

Инна Третьяк, психотерапевт:

Бывает очень много психотравмирующих ситуаций, когда человек отгораживается от общества, но, однозначно, это не нормально.

В данном случае нужно разбираться: либо это психическое расстройство, либо это социальная дезадаптация, либо опорно-двигательный аппарат поврежден, и она просто физически не может выйти из дома.

Ирина Корсак:

Это все началось после того, как умерла ее мать. Спустя год она перестала выносить мусор.

Каждый переживает трагедию по-своему: одни закрываются в себе, другие – в своей квартире. И тогда дом становится не только крепостью, но и мусорным контейнером, как в нашем случае. Последствия этого могут быть весьма плачевными. И дело даже не запахе, тараканах, муравьях и крысах.