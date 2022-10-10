«Жилищный баланс» помогает покупать квартиру без поручителей и высоких переплат

Кооператив «Жилищный баланс» – это организация, которая создана с целью решения жилищных вопросов по накопительному принципу. Потребительский кооператив существует с 2014 года и уже более восьми лет помогает приобретать жилье людям по всей Республике Беларусь. Воспользоваться такой возможностью очень просто. При заключении договора и вступлении в ряды участников вам понадобиться только паспорт.

Роман Дайнеко, председатель правления ПК «Жилищный баланс»:

Мы приобретаем как новое, так и вторичное жилье. Член кооператива самостоятельно выбирает себе квартиру, приобретает. Наш специалист вместе с членом кооператива выезжает на просмотр данного объекта недвижимости. Мы проверяем документы, чтобы удостовериться, что все в порядке. Если никаких нюансов не возникает, приобретает кооператив в собственность данную квартиру и далее член кооператива в ней живет, прописывается, вносит оставшуюся часть по его взносу на промежутки по своему договору.

Самые главные отличия в сравнении с привычными способами приобретениями и банковскими кредитами – это возможность участия без первоначального взноса. Нет необходимости в поручителях. Платежи не зависят от изменения курсов валют. А план составляется на любой удобный срок: 5,10 и даже 15 лет. Роман Дайнеко:

У нас есть этап накопления, на котором люди, члены кооператива накапливают 20-30-40 % от стоимости недвижимости. Рассрочка предоставляется сроком на 15 лет. Возможно досрочное погашение. Наши офисы находятся в восьми городах – это областные города, город Минск, Бобруйск и Полоцк, адреса можно посмотреть на сайте c-ens.by либо набрав в поиске «Жилищный баланс».

Каждый месяц в организации проходят открытые встречи членов кооператива, туда могут прийти не только его участники, но и все желающие. На мероприятиях у новичков есть возможность пообщаться с теми, кто уже приобрел жилье, и выяснить все нюансы, так сказать, из первых уст. Дмитрий Гродь сейчас один из членов кооператива, а ранее рассматривал всевозможные пути приобретение недвижимости и случайно от знакомых узнал о таком альтернативном способе с гибкой системой выплат, получил подробную информацию и решился, говорит, что результатом доволен.