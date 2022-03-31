Жгли газеты и вывешивали БЧБ-символику. В Витебске завершили расследование уголовного дела о хулиганстве

Новости Беларуси. «Экстремистский перформанс» на кладбище закончился обвинением по нескольким статьям. Завершено расследование уголовного дела о злостном хулиганстве в отношении четырех жителей Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они явно не по назначению использовали свой потенциал.

Сначала сняли ролик, в котором разбили бейсбольной битой кинескоп телевизора с наклеенной фотографией белорусского журналиста. Затем жгли газеты и вывешивали БЧБ-символику. На этом деструктивный креатив себя не исчерпал. Вскоре эта же компания организовала акцию на витебском кладбище с похоронами. К слову, церемония была постановочная, могила настоящая. Но даже маски не смогли обеспечить анонимность и безнаказанность.

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Жителям Витебска предъявлены обвинения за злостное хулиганство, активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, порче имущества в иных общественных местах при отсутствии признаков более тяжкого преступления. Стоит отметить, что обвинения предъявлены в зависимости от роли каждого в совершении преступлений. Установлено, что обвиняемые ранее судимы не были. Подписаны на деструктивные Telegram-каналы. Мужчина безработный, женщины трудоустроены в государственных организациях и получали зарплату из госбюджета.