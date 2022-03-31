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Жгли газеты и вывешивали БЧБ-символику. В Витебске завершили расследование уголовного дела о хулиганстве

31 марта 2022 07:34
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Новости Беларуси. «Экстремистский перформанс» на кладбище закончился обвинением по нескольким статьям. Завершено расследование уголовного дела о злостном хулиганстве в отношении четырех жителей Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они явно не по назначению использовали свой потенциал.

Жгли газеты и вывешивали БЧБ-символику. В Витебске завершили расследование уголовного дела о хулиганстве-1

Сначала сняли ролик, в котором разбили бейсбольной битой кинескоп телевизора с наклеенной фотографией белорусского журналиста. Затем жгли газеты и вывешивали БЧБ-символику. На этом деструктивный креатив себя не исчерпал. Вскоре эта же компания организовала акцию на витебском кладбище с похоронами. К слову, церемония была постановочная, могила настоящая. Но даже маски не смогли обеспечить анонимность и безнаказанность.

Жгли газеты и вывешивали БЧБ-символику. В Витебске завершили расследование уголовного дела о хулиганстве-4

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Жителям Витебска предъявлены обвинения за злостное хулиганство, активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, порче имущества в иных общественных местах при отсутствии признаков более тяжкого преступления. Стоит отметить, что обвинения предъявлены в зависимости от роли каждого в совершении преступлений. Установлено, что обвиняемые ранее судимы не были. Подписаны на деструктивные Telegram-каналы. Мужчина безработный, женщины трудоустроены в государственных организациях и получали зарплату из госбюджета.

Жгли газеты и вывешивали БЧБ-символику. В Витебске завершили расследование уголовного дела о хулиганстве-7

Ко всем фигурантам применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд. Работа по установлению иных лиц, причастных к совершению преступлений, продолжается.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Александр Суходольский # Фотофакт

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