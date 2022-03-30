Цифры рухнули в несколько раз. Как турбизнес Беларуси просыпается после пандемии

Новости Беларуси. Все больше россиян планируют отдых в белорусских здравницах. Только за последнее время в наши санатории подано более 2 тысяч заявок от иностранцев, большая часть из которых – граждане России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почему россияне все чаще выбирают белорусские здравницы? Подробнее здесь.

Словно после затяжной и снежной зимы пробуждается сейчас и туристический бизнес. Конечно, о допандемических цифрах говорить рано. Они рухнули в несколько раз. Пытались наверстать с открытием железнодорожного сообщения, но выходило дороговато. Ренессанс ожидают благодаря автобусным турам.

Лариса Петровская, директор турфирмы:

Тенденция очень положительная. Туристы едут. Им нравится. Они отмечают, что в Беларуси спокойно. Абсолютно безопасно. У нас очень красивый облик городов, очень красивая картинка их привлекает всегда. Совершать хорошие покупки можно. Туризм, как никто другой, интегрирован во все сферы. Едут туристы – значит, заполняются гостиницы, работает транспорт, гиды.