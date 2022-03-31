Батальон показывает слаженные действия. Образец боевой машины «Ураган-М» проходит финальный этап испытаний

Новости Беларуси. Образец боевой машины реактивной системы залпового огня «Ураган-М» проходит финальный этап испытаний. Этому предшествовало множество государственных проверок, во время которых комплекс зарекомендовал себя с положительных сторон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И вот эффектный итог кропотливой работы организации-разработчика по модернизации реактивной артиллерии советского производства «Ураган». На одном из этапов испытаний впервые в полигонных условиях провели стрельбу реактивными снарядами при подъеме пакета направляющих на минимально допустимый угол над кабиной.
Тем временем, на полигоне «Гожский» под Гродно проходит тактическое учение с боевой стрельбой. Участие в нем принимает танковый батальон отдельной механизированной бригады Западного оперативного командования. В тренировке задействовано свыше 60 единиц бронетехники и более 150 военнослужащих.
Александр Лавренов, командир 6-й гвардейской отдельной механизированной бригады:
На данном этапе проводится розыгрыш боевых действий с выполнением боевых стрельб. Противник, ведя наступательные действия, вклинился в глубину обороны, был остановлен по рубежу, и отдельному танковому батальону, усиленному мотострелковой ротой, инженерными подразделениями, была поставлена задача провести атаку в направлении и завершить разгром противника, восстановить положение по государственной границе.
Батальон показывает уверенные слаженные действия. Личный состав проявляет личное мужество, уничтожая противника, ведя огонь и захватывая необходимые рубежи. Как говорят военные: задачи выполнены, цели достигнуты.