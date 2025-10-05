Жертвы искусственного интеллекта – как дипфейки компрометируют известных людей

Технологии технологиями, но все хорошо в меру, как говорится. В мире уже давно пытаются взять под контроль эту сферу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К примеру, в последнее время технологию дипфейков активно освоили и используют мошенники. Подделывают голоса, генерируют изображение. Одним словом, создают настоящую цифровую копию человека и бывают случаи, когда отличить подделку от оригинала сложно даже подготовленному зрителю.

Создание дипфейков начиналось как безобидный эксперимент с обучением нейросети, и ролики вызывали больше смеха, чем ощущения угрозы. Но «мирные» способы применения этой технологии – лишь вершина айсберга. С помощью дипфейка легко скомпрометировать известного человека или использовать образ селебрити для продвижения сомнительных продуктов в рекламе, или выманивать крупные суммы денег, подменяя голоса руководителей компаний.

Екатерина Сапего, доцент кафедры кадровой политики и психологии управления Академии управления при Президенте Беларуси:

Воздействие дипфейков также связано с тем, что часто очень у людей присутствует такая необходимость идти за лидером мнений, то есть прислушиваться к нему. Чаще всего жертвами дипфейков становятся известные люди. Как правило, информации о них для нейросетей достаточно.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Попробуем создать дипфейк самостоятельно. Для этого нам необходима фотография моей коллеги Екатерины Забенько и несколько секунд аудиозаписи ее голоса. Сейчас искусственный интеллект сгенерирует необходимый нам ролик.

Необходимые данные мы загрузили в специальную программу. Пару кликов мыши, несколько минут ожидания и наш дипфейк готов. Перед началом очередного эфира нам удалось встретиться с Екатериной Забенько в студии информационного вечера СТВ. Судя по первой реакции ведущей, дипфейк-премьера удалась.

Екатерина Забенько, ведущая СТВ:

Я не говорила этого. – Ну что, как? Похоже? – Я, честно говоря, на секунду призадумалась, в самом начале подводки, о том, не говорила ли я действительно этого в эфире. Настолько это правдоподобно. Посторонний человек, который не видел меня в жизни, который не может сопоставить реальность и телевизор, социальные сети, он абсолютно точно поверит, что я произносила эту информацию.

Создание дипфейков всегда преследует определенные цели. Чаще всего это материальная выгода. Такой способ, конечно, незаконный и квалифицируется как мошенничество. Непосредственно «дипфейки» в нашем законодательстве пока не упоминаются. Депутаты отмечают: для таких законодательных новелл время не пришло.

Игорь Пашков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Вообще, на сегодняшний день в Республике Беларусь правовая база, законодательная база достаточно серьезная по противодействию этим всем преступлениям, совершаемым в сети интернет, в киберпространстве.

Технологии создания дипфейков шагнули далеко вперед. Если раньше поддельные видео выдавали грубые ошибки: расплывчатые лица, неестественные движения губ, нарушенная геометрия кадра, то сегодня отличить их от реальности становится все сложнее. Некоторые из современных дипфейков требуют скрупулезного покадрового изучения.