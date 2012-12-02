Перед концом света украинцы закупаются солью и спичками

Новости Украины. Консервы, соль и спички накануне 21 декабря в украинском Луганске пользуются большим спросом, чем обычно. Увеличился спрос и на некоторые виды рыбных изделий, тушёнку и сгущёнку. У местных жителей срабатывает инстинкт самосохранения, уверены журналисты.

Наталья, реализатор центрального рынка:

Консервы, соль и спички действительно пользуются чуть большим спросом, чем обычно. Думаю, люди хоть и скептически относятся к очередному «концу света», но у многих срабатывает инстинкт самосохранения, что ли, и на всякий случай делают запасы. Еще люди запасаются батарейками для карманных фонариков.

В интервью «Комсомольской правде в Украине» психотерапевт пояснил: конец света – вовсе не причина ажиотажа на предметы первой необходимости.

Максим Пригорошин, психотерапевт:

Конец света тут, думаю, не при чем. Скорее, сказывается особый менталитет Луганска – города, пережившего Гражданскую войну, Голодомор, Великую Отечественную и послевоенную голодовку. У людей старшего поколения, а именно они в большинстве своем склонны запасаться всем и вся, память об этих лишениях заложена на генном уровне. Масла в огонь подливают и бесконечные слухи о новой волне кризиса. Вот люди и пытаются себя хоть как-то успокоить. Дескать, у меня это есть – не пропаду.

Так, на всякий случай закупаются продуктами и жители Харькова. Особым спросом здесь пользуются крупы, крупная соль, консервы и ... спички. Как пишет «Вечерний Харьков», опасаясь остаться в конце света – без света, харьковчане кинулись за свечками. По словам торговцев, «активные охотники за ходовым товаром – люди старшего поколения. Молодежь тоже покупает, но оправдываются – мол, мама или бабушка попросила».

Чего в Харькове нет – так это дефицита желающих зарегистрировать брак в «конец света». Сотрудники харьковских ЗАГСов утверждают: 21 декабря выпадает на пятницу – самый свадебный день.

Декан факультета психологии Харьковского национального университета призывает с юмором отнестись к так называемому концу света.

Надежда Крейдун, декан факультета психологии ХНУ им. В. Н. Каразина:

Сейчас уже сложно прекратить массовую истерию по поводу конца света. На лицо типичная манипуляция сознанием и феномен толпы. Но «выбить» эти мысли можно, заменив раздражитель чем-то позитивным, например планами по празднованию Нового года. Подумайте лучше о том, как сделать приятное близким в этот праздник.