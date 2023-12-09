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Пустовой: в Китае тоже уважают хоккей? В Китае уважают Лукашенко!

09 декабря 2023 17:17
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Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пустовой: в Китае тоже уважают хоккей? В Китае уважают Лукашенко!-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Великие страны, громадные проекты, острая правда. И со всем этим рядом белорусский Президент. О главном. Нашем Первом и событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Чтобы разбираться в будущем, надо знать прошлое. Посмотрите, как Большой Си смотрит на мир. С понимающим взглядом мудреца, который не только знает, ну и почти все может. Это великая китайская цивилизация. А в чем рисовое зерно ее величия? В труде, в почитании стариков и самых древних знаний. Чтобы передать накопленный опыт, нужно именно такое обилие иероглифов. Это мы то возводим Берлинские стены, то позволяем их рушить. А Поднебесная, ничего не разрушая, создает новое. И главная сила – в сохранении своей культуры. Теперь главные новости приходят из Пекина, и туда мы еще вернемся. Но сначала о феномене китайского чуда.

Чего удивляться, что ходим, смотрим, звоним и ездим на китайской продукции? Мы же даже в общественном укладе живем по китайскому календарю. Будто не было в истории нашего народа ни Крещения Руси, ни Креста Евфросинии Полоцкой, ни Софии в Полоцке, ни десятков монастырей в Турове. Вот скажите, снова от Пустового поповщиной потянуло, нет – это легкое веяние истории нашего культурного кода.

Вот всяких дракончиков в магазине полно, а фигуры Зюзи Поозерского не найти. Даже настоящих дородных Дедов Морозов – раз-два и обчелся. Все больше Санты. Они и бездетные, как выгодно западному мейнстриму, поэтому без внучек, и какие-то жадноватые. Подарки вмещаются в носочки. Мои подарки детства даже елка не могла спрятать. Но, по-моему, ситуация должна меняться. В культуре. Это самое важное. Какими семенами засеем нашу ментальную ниву, такие плоды и будем пожинать.

Пустовой: в Китае тоже уважают хоккей? В Китае уважают Лукашенко!-4

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Сегодня сложно найти еще такой край, где жилось бы спокойно, где каждый человек думал бы о своих перспективах, растил спокойно детей и жил в мире. Это очень важно для всех нас.

Далее смотрите в видео.

# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Евгений Пустовой # Фотофакт

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