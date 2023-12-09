Азарёнок о сходке беглых в Киеве: «Пёстрая компания. Хвосты павлиньи, а души – петушиные»

Захватить Беларусь, насильно притянуть в НАТО, провести репрессии и люстрации – такие планы в очередной раз озвучили беглые на нацистской сходке в Киеве под руководством американских кураторов. Вот только все материалы из секретной и закрытой встречи оказались в доступе у наших коллег. Григорий Азаренок о том, кто там на самом деле собрался. «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Во все времена существовала самая презренная часть общества. Самое дно. Позорище. Это предатели. Они собрались в Киеве. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Вот когда неравнодушные жители Украины сбросили нам полные аудио- и видеозаписи шабаша отребья в столице салорейха, когда мы смотрели это, нельзя было отделаться от ощущения… Реально петушня. Петушары. Гомики. Сопельки. Хлюпики. Знаете, когда из-за забора маленькая кастрированная болоночка тявкает на зубра, да так тявкает, что аж пена струится, то, ей богу, смешно. Сонный зубр, может, и посмотрит на нее, да дальше уйдет по своим мужским, самцовым делам, отчего еще в больший визг придет кастратик.

Григорий Азаренок:

Историческая справка. Было такое сборище очкастых спермобаков – рада БНР. Однажды они, как и вы, задумали: создадим вийско! Ох, грозна буде! Мы выйдзем шчыльными радами! Ну, знамо дело, зад кому-то подставить надо. Решили на тот момент – ляхам. Только надо демонстрацию провести! Шыхтуйся у калены. Но у бомжей без чэлесов и формы-то не было. Решили они, значит, поступить по-змагарски. Взяли натыренные солдатские кальсоны да отварили их с бураками. И вот в таких красных шароварах предстали перед паном Пилсудским. Тот заржал, аки конь, и долго спрашивал: шо цэ за оперэтка? Оперэтка – вот и все, что вы представляете. Ваяры хреновы. Пашка Кулаженко, Вадик Кабанчук, журнализд с усиками, которые даже не пропуск в трусики, Эугэн Волошин, проститутка трех полов Полинка Бродик, дрищавый Янчик Рудик, чмоня и стукач, который в свое время сдал ГУБОПу всех фанатов МТЗ. И освещает это все Шурик Балаганов, ничего изо рта не доставая. Пестрая компания. Хвосты павлиньи, а души – петушиные. Полный расклад по лицам от Петра Петровского – смотрите видео в нашем Telegram.