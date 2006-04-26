Жертв Чернобыльской катастрофы поминали в церквях и костелах Беларуси

Литургию и литию в храме иконы Божьей Матери <Взыскание Погибших> служил Митрополит Минский и Слуцкий Филарет. После крестного хода Владыко освятил мемориальную доску, на которой слова, обращенные к потомкам с призывом не забывать тех, кто стал на борьбу со стихией. Еще в те времена, когда общество заново открывало свою дорогу к храму, было принято решение о строительстве часовни в память о жертвах Чернобыльской катастрофы. Чтобы дети погибших в зоне пожарных и вертолетчиков могли принести цветы к мемориальному знаку, чтобы матери смертельно облученных милиционеров могли помолиться и поставить свечку за помин души.

Настоятель храма в честь Иконы Матери Божьей < Взыскание Погибших> протоиерей Павел Латушко говорит, что в приходе много переселенцев и родственников погибших. В 1998 году Патриарший Экзарх освятил храм. За каждой воскресной литургией поминаются имена тех, кто, спасая других, первыми принял смертельную дозу радиации. Поминались эти имена и сегодня.

Тем, кто родился в год катастрофы уже 20 лет. И теперь они несут ответственность за то, чтобы никогда подобное не повторилось.