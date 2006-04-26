Сегодня - общенациональный День скорби

26 апреля по решению пятидесятой сессии Генеральной Ассамблеи ООН объявлено Международным днем памяти Чернобыля. В Беларуси это еще и общенациональный День скорби.

Два десятилетия отделяют нас от одной из самых страшных и масштабных техногенных катастроф XX столетия. 26 апреля 1986 года на Украине около города Чернобыля, на самой границе с нашей республикой, в помещении четвертого энергетического блока Чернобыльской АЭС произошел мощный взрыв, который изменил судьбы миллионов людей. В результате аварии на ЧАЭС произошло радиоактивное заражение в радиусе 30 километров. Радиационному загрязнению подверглись 46,5 тыс. квадратных километров территории Беларуси (23% от общей площади), где проживало около 20% населения Беларуси; 19 российских регионов с территорией почти 60 тыс. квадратных километров и с населением 2,6 млн. человек; общая площадь радиационного загрязнения Украины составила 50 тыс. квадратных километров в 12 областях. Чернобыльская АЭС первой из действующих атомных электростанций была остановлена досрочно.

Чернобыльская трагедия опалила миллионы человеческих судеб - каждого пятого белоруса. В настоящее время подлинный ущерб чернобыльской катастрофы еще только начинает познаваться людьми.

:В Могилевской области рабочий день начался с минуты молчания в память о жертвах чернобыльской катастрофы.

В 8 часов утра во всех храмах области прозвучал колокольный звон. На одну минуту в городах остановил свое движение общественный транспорт, в салонах троллейбусов и автобусов прозвучала информация о самой крупной техногенной катастрофе ХХ века.

С минуты молчания также начались занятия во всех учебных заведениях области.

:В День Чернобыльской трагедии в регионах Минщины пройдет ряд мероприятий. В городах и районах состоятся памятные вечера и встречи с участниками ликвидации аварии на ЧАЭС, концерты-реквиемы в память жертв крупнейшей радиационной катастрофы, тематические выставки.

Жители города Заславль высадят памятную аллею. В райцентре Березино торжественно откроют мемориальную доску в память об одном из ликвидаторов-земляков. В Солигорске будут подведены итоги городского конкурса сочинений "Я горжусь тобой, папа!", написанных детьми ликвидаторов. Также в столице калийщиков пройдет туристический слет "Экологическими тропами", приуроченный к годовщине Чернобыля.

Кроме того, в этот день в Логойском территориальном центре социального обслуживания населения запланирована встреча с жителями, чья инвалидность стала следствием Чернобыльской катастрофы. В Вилейке состоится митинг памяти жертв трагедии. В нем примет участие руководство района, ликвидаторы аварии, деятели культуры и искусства.