Сотрудники МЧС почтили память тех, кто принимал участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

Для Беларуси авария на ЧАЭС стала национальным бедствием. В результате катастрофы республика потеряла 485 населенных пунктов.Как сообщили в МЧС Беларуси, практически ежедневно в зоне отселения происходят пожары, во время которых значительно повышается уровень радиации. В этих экстремальных ситуациях спасатели выполняют свою нелегкую работу, продолжая дело тех, кто вступил в бой с огнем в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года.

Первый, самый жестокий удар, приняли на себя пожарные, которых теперь называют <шеренгой №1>. Это Владимир Правик, Виктор Кибенок, Николай Ващук, Николай Титенок, Владимир Тишура. В числе этих героев и наш соотечественник - командир отделения военизированной пожарной части по охране города Припять Василий Игнатенко. В первые минуты после взрыва он прибыл в эпицентр возникшего пожара и проявил исключительное мужество. Именем героя в белорусской столице названа улица. Сегодня к мемориальной доске Василия Игнатенко спасатели возложили цветы, почтив его память минутой молчания. И сегодня же сотрудники МЧС чествуют тех, кто принимал участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. В настоящее время в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям служат 463 работника - это менее трети из тех, кто участвовал в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.