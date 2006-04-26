В Минске стартовала <Белорусская строительная неделя>

Выставка объединила специализированные выставки: <Окна. Двери. Крыши> и <Коттедж. Интерьер>. Впервые представлена экспозиция, полностью посвящённая развитию агрогородков - <Сельский дом>. Участие в выставке принимают более 150 компаний из 8 стран.Здесь - и новые идеи для оформления дома, и информация о современных достижениях науки и техники в строительной отрасли.

Заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларусь Леонид Соколовский: <Я курирую науку в министерстве. После каждой выставки масса идей... Цены нет этой выставке!>

В нынешнем году организатор выставки - Министерство архитектуры и строительства - впервые создал отдельную экспозицию: <Сельский дом>. Всё для развития государственной программы возрождения и развития села! Участники этой экспозиции решили не на словах, а на деле показать, в каких условиях могут жить сельчане. Для этого прямо в выставочном павильоне за короткий период времени практически на глазах посетителей соорудили семиметровый дом <под ключ> из калиброванного бруса. Здесь же типовые проекты и всё, что может украсить как сельский дом, так и любую городскую квартиру.