Женское лицо белорусского парламента – Наталья Кочанова о роли женщин-сенаторов в жизни государства

В Год белорусской женщины всемерно возрастает значение прекрасной половины человечества во всех сферах жизни общества и государства, сообщили в программе «Сенат» на СТВ. Политика, экономика, социальная сфера, государственное управление

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Нас 56 членов в Совете Республики, из них 19 – женщины. Это действительно немало. У нас председатель комиссии – женщина, которая возглавляет комиссию по культуре, науке, образованию, здравоохранению Наталия Викторовна Павлюченко.

И я рада, что у нас появилась в составе Президиума женщина, тем более с таким профессиональным стажем, который есть у Наталии Викторовны. Но и те женщины, которые работают на непрофессиональной основе, это действительно очень мудрые, талантливые, хорошо себя зарекомендовавшие женщины, которые действительно вносят серьезный вклад в работу над законопроектами, в работу с людьми. Они хорошие и успешные руководители.

И причем они представляют практически все отрасли в нашей стране. У нас есть и педагоги, врачи, руководители предприятий, сельскохозяйственных, перерабатывающих предприятий. И вы знаете, конечно, мы высоко ценим вклад женщин, которые работают на непрофессиональной основе, работая у себя на предприятиях, в организациях, учреждениях, в общественных организациях.

Но еще несут такую серьезную нагрузку члены Совета Республики. От каждой области, вы знаете, по восемь человек. И от города Минска восемь. И восемь назначаются указом Президента. И, конечно, такое небольшое представительство от каждого региона, от каждой области нашей страны в Совете Республики – это большая ответственность.

И тут надо найти время для этой работы. Потому что мы должны проводить приемы по личным вопросам, встречаться в трудовых коллективах, встречаться по месту жительства с людьми, приезжать на заседания сессий. А кроме того, очень серьезная повестка у нас международная, в которой принимают активное участие наши женщины-сенаторы.