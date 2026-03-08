Цветочные базары в каждом регионе страны! Как в Беларуси отмечают Международный женский день?

Беларусь заранее готовилась ко Дню женщин. В каждом регионе страны развернулись цветочные базары. Только в Минске определены 182 площадки по продаже главных символов праздника – тюльпанов. На прилавках они представлены в самых разных оттенков. Традиционно, 8 Марта с самого утра выстраиваются очереди за цветами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О праздничной суете – репортаж Даниила Дроботова.

Минск 8 марта проснулся под шорох упаковочной бумаги и тонкий цветочный аромат. С самого утра мужчины выстроились в очереди у павильонов, чтобы выбрать самые свежие букеты для своих любимых. Цветочный марафон в столице! В Минске определены 182 площадки по продаже тюльпанов Главным символом праздника остаются тюльпаны. Эта традиция зародилась еще в советские времена, когда именно эти цветы стали первыми доступными, способными массово украсить весенний праздник. Для многих они прочно ассоциируются с приходом весны.

Виктор, продавец цветов:

Больше всего мне нравится в тюльпанах – это момент среза: есть ранний, средний и поздний. Вот захожу я к раннему, срезал. Потом на второй день прихожу, они уже расцвели опять. Я опять смотрю на них и говорю: здравствуйте, мои хорошие. Покупатели не ограничиваются классикой: помимо тюльпанов, спросом пользуются и другие цветы. Огромный ассортимент позволяет подобрать идеальный букет, который лучше всего подчеркнет индивидуальность каждой женщины.