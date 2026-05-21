Форум женщин-предпринимателей Союзного государства стартовал в Минске

В Минске открылся Форум женщин-предпринимателей Беларуси и России. Крупномасштабная бизнес-платформа Союзного государства объединила около 500 успешных руководительниц компаний и представительниц делового сообщества. В течение двух дней они будут обмениваться опытом реализации масштабных проектов и стратегического управления бизнесом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данное событие отражает устойчивый тренд: женское предпринимательство динамично развивается, а общее число бизнес-леди в Беларуси уже достигло 85 тысяч. На тематических секциях форума презентуют прорывные инновационные решения для самых разных секторов экономики: от науки и туризма до искусственного интеллекта, криптоиндустрии и интернет-торговли. Экспертная площадка призвана помочь как опытным топ-менеджерам, так и начинающим предпринимательницам наладить прямые кооперационные связи и запустить новые проекты на просторах Союзного государства.



Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Это хорошая площадка для того, чтобы женщины пообщались друг с другом. И для того, чтобы это общение потом переросло в конкретные проекты и конкретные контракты. Особый интерес, это, конечно, для среднего бизнеса. Больше 500 человек сегодня собираются здесь. 150 человек приблизительно из Российской Федерации женщин должны здесь быть. И я уверена, что это станет традицией, хорошей, доброй традицией.