Единый день информирования прошел в трудовых коллективах Минска

Беларусь остается самым востребованным направлением среди стран СНГ, а Минск в топе по популярности у путешественников. В рамках единого дня информирования в трудовых коллективах говорят о развитии туризма в нашей стране, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С работниками предприятия «Светоприбор» пообщался первый заместитель председателя Мингорисполкома Александр Комендант. Говорили о событийном, медицинском и этнокультурном туризме. Растет интерес к промышленному.

Только столичные предприятия за 2025 год посетили свыше 70 тысяч человек. Организуют экскурсии и на заводе «Светоприбор». Гостей знакомят с производством, а также рассказывают о возможностях трудовой реабилитации людей с особенностями. На предприятии трудятся около 1 200 сотрудников, половина из которых инвалиды по зрению.

Наталья Чертович, заместитель директора по идеологической работе и социальным вопросам УП «Светоприбор» ОО «БелТИЗ»:

В основном к нам приезжают и приходят школьники, выпускные классы. У нас очень много школ, которым это интересно. С марта до конца 2025 года у нас было организовано 18 экскурсий и нас посетили 214 человек. На данный момент с января мы организовали 9 экскурсий, это 141 человек.

Предприятие «Светоприбор» успешно развивается. С начала года объем производства увеличился на 13 %, темп роста экспорта – на 14. Основные поставки продукции осуществляются в Россию и Казахстан.