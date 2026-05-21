Итоги благотворительного проекта Белагропромбанка «Мой мир в красках» подвели в Несвиже

В несвижской галерее «Мара» подвели итоги республиканского фестиваля «Творчество без границ». Здесь чествовали победителей. Это событие стало главной точкой инклюзивного проекта Белагропромбанка «Мой мир в красках», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В экспозиции 77 картин, написанные авторами из всех уголков Беларуси. У каждого полотна своя история и свой взгляд на мир без преград.

Сегодня выставочный зал наполнен светом и вниманием гостей. Размещенная здесь художественная экспозиция выходит за рамки обычного вернисажа. Каждое полотно на стенах создано особенными художниками. Воплотить творческие идеи в жизнь и развить потенциал людям с инвалидностью помог Белагропромбанк.

Лариса Бортник, директор несвижской художественной галереи «Мара»:

Мы предложили свою территорию Белагропромбанку, который занимается благотворительностью по отношению к творческим людям с особенностями развития. У нас пока это первая выставка, и я вижу, что всем очень понравилось.

Благотворительный инклюзивный проект Белагропромбанк реализует уже 5 лет. За это время он объединил тысячи сердец. В этом году инициатива вышла на новый уровень. Организаторы учредили конкурс. По его итогам жюри отобрало лучшие работы в пяти номинациях.

Наталья Мармузевич, председатель объединенной профсоюзной организации Белагропромбанка:

Белагропромбанк очень много занимается благотворительностью, очень много различных благотворительных социальных проектов. И профсоюз Белагропромбанка в том числе. Конечно, каждый человек должен нести какую-то миссию больше, чем просто выполнять свои должностные обязанности, просто ходить на работу.

Белагропромбанк активно реализует социально ответственные проекты, в том числе оказывает спонсорскую помощь и приобретает художественные материалы для социальных учреждений.

Елена Зеленко, начальник управления социальной интеграции инвалидов Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

«Мой мир в красках» когда-то начинался совершенно в небольшом территориальном центре Крупского района, а сегодня он вырос уже в грандиозный, масштабный проект, работы которого выставлены в художественной галерее. И, конечно же, это благодаря организаторам, Белагропромбанку, с которым у нас в 2025 году подписано соглашение, которое направлено именно на развитие и раскрытие творческого потенциала людей с ограниченными возможностями.