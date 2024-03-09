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В Беларуси для православных верующих наступила первая из родительских суббот в 2024 году

09 марта 2024 11:28
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В Беларуси для православных верующих наступила первая из родительских суббот в нынешнем году. Главной традицией в этот день считается посещение поминальной службы в честь усопших родных и близких, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси для православных верующих наступила первая из родительских суббот в 2024 году-1

Всего в годовом церковном календаре восемь таких суббот. Нынешнюю называют Вселенская или Мясопустная. И это неслучайно. Она предваряет Сырную седмицу или Мясопустную неделю перед Великим постом. По сути, это последний день, когда согласно церковному уставу перед началом длительного воздержания допускается употреблять в пищу мясные продукты.

# Православные в Беларуси # общество

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