Женщины во время кризисов часто красят волосы в рыжий цвет. Имиджмейкер объяснила, почему так происходит

Были в истории и времена, когда за яркую внешность, не соответствующую стандартам, человека могли просто-напросто сжечь на костре, чтобы не выделялся, сообщили в программе «В поисках истины» на СТВ. Ведь все слышали про рыжеволосых девушек: по статистике историков, более 40% обладательниц огненной шевелюры были отправлены на костер. Ученые объясняли это просто: мол, глупые дремучие люди считали, что рыжие волосы – признак адского огня. Такое объяснение никуда не годится. Скорее, рыжеволосых боялись на уровне подсознания.