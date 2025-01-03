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Женщины во время кризисов часто красят волосы в рыжий цвет. Имиджмейкер объяснила, почему так происходит

03 января 2025 16:55
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Были в истории и времена, когда за яркую внешность, не соответствующую стандартам, человека могли просто-напросто сжечь на костре, чтобы не выделялся, сообщили в программе «В поисках истины» на СТВ. Ведь все слышали про рыжеволосых девушек: по статистике историков, более 40% обладательниц огненной шевелюры были отправлены на костер. Ученые объясняли это просто: мол, глупые дремучие люди считали, что рыжие волосы – признак адского огня. Такое объяснение никуда не годится. Скорее, рыжеволосых боялись на уровне подсознания.

Женщины во время кризисов часто красят волосы в рыжий цвет. Имиджмейкер объяснила, почему так происходит-2

Наталья Горелько, стилист и имиджмейкер:
Интересное наблюдение по поводу цвета волос: если у женщин наступает кризисный момент в жизни, женщина психует, то очень часто она красит волосы в рыжий цвет. Она не носила рыжий, а потом радикально поменялась, значит, что-то в ее жизни критичное происходит.

Подробности в видео

# История # Красота

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