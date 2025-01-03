Эти женщины ценились больше худощавых. Какие стандарты красоты были в древности?

В стародавние времена все-таки были свои стандарты если не красивой, то «правильной» внешности, такой, которая позволяла не просто родить ребенка, но продлить род, сообщили в программе «В поисках истины» на СТВ. И чем многочисленнее род, тем больше у него шансов на победы, на хорошую жизнь. Пышнотелые, с широкими бедрами, объемной грудью женщины могли спокойно выносить и родить здоровых детей – воинов и работников. Поэтому и ценились выше худощавых. Кстати, психологи до сих пор утверждают: красота тела – это больше о женщинах, потому что внедрять стандарты – мужское дело.

Наталья Горелько, стилист и имиджмейкер:

Говорят, что мужчины придумывают. Мужчины придумывают, а потом этим пользуются. Красиво – это как? Это некий показатель: какие-то волосы, губы, рост, размер. Можно опираться на эти цифры: я хочу быть красивой, я стремлюсь к этим цифрам.