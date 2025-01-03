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Подарить улыбку и веру в чудо. Вот как поздравили юных белорусов в рамках марафона добра «Наши дети»

03 января 2025 16:35
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Подарить юным белорусам улыбку и научить их заботиться о своем здоровье. В столичном детском клиническом центре по стоматологии прошло новогоднее представление для маленьких пациентов, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

На праздник пригласили воспитанников детских домов семейного типа. Вместе с традиционными сказочными героями пришла на праздник и зубная фея. Каждый смог познакомиться поближе с профессией стоматолога и узнать о процедурах, способствующих сохранению здоровья зубов. А самые смелые прошли профилактический осмотр, даже попробовали себя в роли врача.

Подарить улыбку и веру в чудо. Вот как поздравили юных белорусов в рамках марафона добра «Наши дети»-2

Многие ребята пришли со стихотворениями. Конечно, не обошлось и без подарков. Зубная фея и Дед Мороз порадовали ребят приятными сюрпризами. Родителям тоже не пришлось скучать. Для них увлекательная диалоговая площадка «Подарите детям улыбку». Это возможность обсудить важные вопросы, здоровье детей и поделиться своими мыслями и опытом.

Подарить улыбку и веру в чудо. Вот как поздравили юных белорусов в рамках марафона добра «Наши дети»-4

Марина Бабуль, родитель-воспитатель семейного дома детского типа:
Мы лечили здесь зубки, а теперь мы приехали на праздник. Дети в таком восторге, особенно в том волшебном кабинете, где они пробуют сами лечить зубы. Для них это первый опыт, я вижу горящие глаза. Мне кажется, что кое-кто даже собрался быть стоматологом.

Подарить улыбку и веру в чудо. Вот как поздравили юных белорусов в рамках марафона добра «Наши дети»-6

Евгения Коршикова, депутат Минского городского Совета депутатов, главный врач Минского городского детского клинического центра по стоматологии:
Нам в этом помогают и МЧС, и Белорусский фонд мира, и администрация района. Мы в процессе всей акции охватили уже порядка 1000 детей, 12 школ. Нам очень важно поделиться таким теплом.

Подробности в видео

# Дети # Наши дети # Новый год # Элла Маркевич

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