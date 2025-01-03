Подарить улыбку и веру в чудо. Вот как поздравили юных белорусов в рамках марафона добра «Наши дети»

Подарить юным белорусам улыбку и научить их заботиться о своем здоровье. В столичном детском клиническом центре по стоматологии прошло новогоднее представление для маленьких пациентов, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

На праздник пригласили воспитанников детских домов семейного типа. Вместе с традиционными сказочными героями пришла на праздник и зубная фея. Каждый смог познакомиться поближе с профессией стоматолога и узнать о процедурах, способствующих сохранению здоровья зубов. А самые смелые прошли профилактический осмотр, даже попробовали себя в роли врача.