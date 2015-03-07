Цикл роликов, посвященных 70-летию Победы, стартовал на СТВ 7 марта

Новости Беларуси. Премьера цикла роликов, посвященных 70-летию Победы, состоялась 7 марта на СТВ. Только достоверные источники и только факты. Межпрограммные видеоролики расскажут зрителям о самых ярких и малоизвестных историях и событиях.

События и герои прошлых лет оживают сегодня на страницах книг и на телеэкранах. За 70 лет о Великой Отечественной войне сказано не мало. Тем не менее 9 мая 1945 для Беларуси не просто дата. Цена Победы известна каждой семье белоруса. Именно поэтому эта тема и в детских рисунках, и в масштабных проектах. Вот и телеканал СТВ наполнит эфир в преддверии Великой даты тематическими зарисовками.

Анастасия Ганиева, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Телеканал СТВ запустил в эфир серию роликов, посвященных 70-летию Великой Победы. Причем абсолютно не важно — 70 лет Великой Победы, 71 будет, 72, 73… Мы говорим об этом год. Мы говорим об этом всегда, потому что если касаться этой темы, там есть о чем сказать даже для молодого поколения, которое, может быть, не так уделяет этому внимание, не так интересуется. Есть вещи, которые интересны. Поэтому стоит об этом говорить. И мы об этом говорим.

День за днем видеоролики будут напоминать зрителям о памятных событиях Великой Отечественной войны. Причем речь пойдет не только о ярких и значимых сражениях. Цель проекта: открыть и показать героизм людей малоизвестных, но таких важных.

Творческая группа телевизионщиков готова рассказать зрителям о подвиге отдельно взятого белоруса, который хоть на мгновение приблизил героический май 45-го, тем самым внес вклад в общую Победу и мировую историю.

При подготовке проекта режиссерам и авторам пришлось изрядно поработать над материалом. Интернет-ресурсы то и дело пестрили разрозненными фактами. Поэтому до сути сквозь толщу историю помогали дойти те, кто не один год посвятили изучению памятного прошлого, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Благодаря кропотливой и детальной работе видеоролики СТВ способны удивить даже искушенного зрителя.

Антон Гончар, режиссер:

Историки, поднимая архивные документы, находили необходимые фотографии. Может быть, некоторые фотографии будут для кого-то, например, для родственников неожиданностью.

Современные технологии, максимум динамики и информации.

Такой формат выбран неслучайно. Тем, кто о войне знает из книжек, видеоролики будут интересны своей ненавязчивостью. Для тех же, кто о войне знает не понаслышке, они станут напоминанием о том, что их имена золотыми буквами вписаны в славную историю Победы.

Бронислав Карпенко, ветеран Великой Отечественной войны:

Когда я вижу передачи на военную тему, защиту Отечества, я всегда стараюсь понять, насколько правдиво она идет. Всегда вспоминаю пережитое и сопоставляю. Спасибо вам, что вы эту тему поднимаете, стремитесь показать правду о войне, а она сейчас очень нужна.

Премьера цикла роликов, посвященных 70-летию Победы над фашизмом, на нашем телеканале состоялась 7 марта. Продолжение следует…