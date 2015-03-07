64 дня до Великой Победы: 7 марта 1945 шла Восточно-Померанская операция

Новости Беларуси. 64 дня до Великой Победы. Наш телеканал продолжает обратный отсчет до 70-летия главной даты 20 века. 7 марта 45-го шла Восточно-Померанская операция. Войска 2-го Белорусского фронта освободили несколько городов на севере Польши. Тем временем 1-ый Белорусский фронт наступал на Германию. Армия 2-го Украинского, преодолевая сопротивление противника в горах Карпаты, захватила два чехословацких города.

Беларусь же постепенно возвращается к мирной жизни. Идет активное восстановление сельского хозяйства. Из-за нехватки лошадей, вспахивать поля приучают коров. Так, в газете «Гомельская правда» в сообщении за 7 марта, говорится, что в колхозе «Красный герой» на поля вывели 34 головы скота. Мы же продолжаем вспоминать те страшные годы войны, погружаясь в истории ветеранов и очевидцев, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Зоя Савельева, минчанка:

Я до сих пор, когда слышу рев самолета, вспоминаю войну. Потому что как только начинался рев — начиналась тревога. Женщины вырыли яму на огороде, крышу сделали какую-то. Все прятались мы туда, когда была тревога. Как я себя помню, что я бежала первая в самый уголок и думала: скорее уснуть, потом пусть бомбы падают. Вот это у меня было.